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華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

網路交友遇詐財 華男痛失210萬

記者顏潔恩／紐約報導
網路詐騙手段推陳出新。(FTC)
網路詐騙手段推陳出新。(FTC)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人近年頻繁淪為網路詐騙受害者，一華男在網上結識陌生華裔女子，在幾次線上聊天後，輕信對方的話，將210萬元匯至其帳戶，損失慘重；市警62分局此前已多次提醒類似詐騙手法，但還是不斷發生，民眾應提高警惕。

警方指，針對華人最常見的詐騙手法，有假投資詐財、網路交友騙情騙財、身邊親近的人出事急須用錢、或冒充中國政府人員等，手法多樣；班森賀作為網路詐騙頻發的社區，這幾年常有受害者被騙數千到數十萬元，但這次被騙走上百萬元，非常罕見。

根據報告，受害者是居住在14大道交80街的57歲盧(Lu)姓華男，在6月1日通過網路認識一名華女，兩人通過社群媒體Whatsapp和領英(LinkedIn)兩個平台交換信息，對方的名字在兩平台分別是「陳艾琳」(Ailin Chen)和「吳艾玲」(Ailin Wu，姓名皆音譯)。

盧先生與華女交談幾次後，聽信對方的話，同意將款額作為某種用途發給對方；他多次打開華女寄送來的虛假網址(link)，將總額210萬元線上轉帳給對方，之後驚覺上當，於本月11日到警局報案。

受害者指，華女一直向他作虛假的承諾(False Promise)，才導致他落入陷阱，但未詳細說明是哪種承諾；他將所有的對話紀錄交給警方調查，由於涉及的金額較高，警方也相當重視，派出布碌崙南區勤務指揮中心的警探以重竊案件(Grand Larceny)展開調查。

目前，警方還在追查該名華女的身分，但任何涉及網路的調查本就困難，尚無法確定對方提供的是否是真實姓名、以及其身處美國或境外，恐怕難以追討回這筆錢；警員仍鼓勵民眾報警，有義務讓警方知道社區犯罪並將消息傳遞給更多人，同時也到美國聯邦貿易委員會網站(www.ftc.gov)投訴，讓聯邦調查員(FBI)介入調查。

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