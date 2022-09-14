濃情中秋 留學人員相聚紐約時報廣場

留學生與旅外人員服務的外聯出國集團，與招商銀行私人銀行、We-Education教育集團聯合主辦中秋詩詞會。(Ｈi Square提供)

為留學生 與旅外人員服務的外聯出國集團與招商銀行私人銀行、We-Education教育 集團8日在曼哈頓 聯合主辦別開生面的中秋詩詞會。

中秋詩詞會在外聯出國集團位於曼哈頓中城七大道的辦公室舉行，位置毗鄰時代廣場，從辦公大樓窗戶可望見高樓燈火通明的紐約夜景，與皎潔月光，逞妍鬥色，參與者品茗詩詞，寄情風雅，共度佳節。 留學生與旅外人員服務的外聯出國集團，與招商銀行私人銀行、We-Education教育集團聯合主辦中秋詩詞會。(Ｈi Square提供)

這次活動受到廣泛支持，協辦方包括美中留學人員聯合會紐約留學生之家、美國華裔教授學者協會、社交活動平臺Hi Square等。出席重要人士包括世界教育論壇聯合創始人及主席、賓州大學校長特別顧問、前德雷塞爾大學副校長Davis博士、哥倫比亞大學醫學中心研究生院副院長、病理與細胞生物學教授毛迎輝博士、中國古典文化研究者、聖彼得大學教授江嵐博士、招商銀行私人銀行(紐約)中心總經理楊帆；華爾街升學智庫CEO、上海猶太難民紀念獎學金(紐約)理事長袁德坤、美國科技學會資料工程阿爾法會長李曉勇等。

楊帆致辭表示，招行在美國耕耘14年，提出的「環球私享+」客戶增值服務，符合實際需要，受到海外僑胞、華人歡迎。江嵐教授與賓客分享中秋詩詞的由來，和背後鮮為人知的歷史故事，刻畫出一幅幅生動形象的古人中秋圖，贏得佳評。花藝師Amber在現場教學花藝，備受歡迎。We-Education的名校學霸導師與來自南加大優秀學姐Feifei、紐約大學的滿分學霸Laura與江嵐教授合唱「但願人長久」，贏得滿堂喝彩。