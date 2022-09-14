我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

台灣作家陳思宏「鬼地方」 列紐約時報秋季書單

記者顏嘉瑩╱紐約報導
「紐約時報」近日公布秋季書單，「鬼地方」名列62本推薦書單之中。(紐文中心提供)
「紐約時報」近日公布秋季書單，「鬼地方」名列62本推薦書單之中。(紐文中心提供)

台灣作家陳思宏的長篇小說「鬼地方」曾獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，將於10月在美國發行英譯本，並進行多場講座；「紐約時報」近日公布秋季書單(The New Season Book Listing)，「鬼地方」(Ghost Town)名列62本推薦書單之中。

「鬼地方」包含看似荒誕的情節與真實生活經驗素材，文字鮮活且展現複雜的時空書寫技巧，中文版2019年在台灣上市後廣受歡迎，並被譯為英文、韓文、越南文和義大利文等；對西方讀者而言，「鬼地方」讓人聯想到美國南方歌德小說傳統、馬奎斯的馬康多小鎮等，故事中活著的人和死者的亡靈並存，亡靈的存在讓故事染上魔幻寫實色彩，讓故事變成了真正有鬼的「鬼地方」，極具國際市場推廣潛力。

陳思宏的長篇小說「鬼地方」廣受歡迎，並翻譯成多種語言。(取自陳思宏臉書)
陳思宏的長篇小說「鬼地方」廣受歡迎，並翻譯成多種語言。(取自陳思宏臉書)

該書英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由知名譯者石岱崙(Darryl Sterk)翻譯，獨立出版社Europa Editions 2022年發行，英國版於8月出版，北美版於10月上市；「書目雜誌」(Booklist)書評提到，「陳思宏在掌握素材上非常出色，塑造的角色立體、場景精美、結尾的驚喜也恰如其分。」

陳思宏出生於彰化永靖，目前住在德國柏林，接受文化部駐紐約台北文化中心的邀請，將於10月造訪紐約，進行多場講座，包括24日在紐約公共圖書館Stavros Niarchos Foundation Library、及26日的紐約市立大學亨特學院(Hunter College)等。

紐約時報書評版已有126年歷史，其嚴選書單及書評在美國極具權威性，也直接影響銷售，本次「鬼地方」入選該書單，期待能讓更多國際讀者看見台灣文學作品的精彩與特殊性。

紐約時報 小說 義大利

上一則

福壽老人中心15日免費打新冠補強針

下一則

台盼入聯 時報廣場廣告傳心聲

延伸閱讀

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國
紐約新冠疫情緊急狀態到期 霍楚宣布不再延長

紐約新冠疫情緊急狀態到期 霍楚宣布不再延長
李修頓造勢 華人跨黨相挺

李修頓造勢 華人跨黨相挺
紐約渡輪票 上調至四元

紐約渡輪票 上調至四元
紐約書畫交流中心 展海派名家真跡

紐約書畫交流中心 展海派名家真跡

熱門新聞

假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

2022-09-07 12:39
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國