我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

台盼入聯 時報廣場廣告傳心聲

記者顏嘉瑩╱紐約報導
翁靖雅與喔熊在時報廣場與後方的背景文宣合照。(記者顏嘉瑩╱攝影)
翁靖雅與喔熊在時報廣場與後方的背景文宣合照。(記者顏嘉瑩╱攝影)

第77屆聯合國大會13日在紐約聯合國總部召開，也是兩年的疫情後，首次實體開會；駐紐約台北經濟文化辦事處同日在時報廣場舉辦文宣活動，為台灣發聲，表示台灣站在守衛自由民主價值的第一線，聲音應被聽見。

此次活動由台裔平面設計、插畫師翁靖雅創作，以台灣天燈展現對未來的盼望，主視覺結合台灣黑熊、藍鵲、石虎、玉山等台灣特色元素，以藍鵲飛向遠方隱約可見的聯合國，傳達台灣渴望參與聯合國體系及對世界做出貢獻的意志；而代表聯合國永續發展目標(SDGs)的彩色天燈冉冉升空，傳達台灣與國際社會「全球和平、世界共好」共同心願，當天「喔熊」也在時報廣場與民眾互動，還有「我愛台灣」、「聽見台灣的聲音」看板。

經文處長李光章表示，台灣是世界的幫手，是一股良善的力量，面對複雜的全球挑戰，現在正是讓台灣參與聯合國，幫忙共尋解決方案的時候；聯合國秘書處對聯大第2758號決議的不當詮釋，不僅剝奪台灣參與聯合國及其專門機構的權利，也使得國際社會無法受益於台灣的貢獻。

李光章(左)與翁靖雅。(經文處提供)
李光章(左)與翁靖雅。(經文處提供)

聯大開會期間，經文處將以「永續發展」及「新創」等主題舉辦系列周邊活動，包括15日(周四)在哥倫比亞大學由行政院環境保護署副署長蔡鴻德，預告台灣將發表第二部永續發展「國家自願檢視報告」(VNR)，展現台灣落實SDGs，與友邦及其他國家合作推動國際發展的決心與能力。

駐紐約經文處在13日聯大會議開議期間，於時報廣場召開文宣活動，藉此為台灣發聲。圖...
駐紐約經文處在13日聯大會議開議期間，於時報廣場召開文宣活動，藉此為台灣發聲。圖為李光章。(記者顏嘉瑩╱攝影)
駐紐約經文處在13日聯大會議開議期間，於時報廣場召開文宣活動，藉此為台灣發聲。(...
駐紐約經文處在13日聯大會議開議期間，於時報廣場召開文宣活動，藉此為台灣發聲。(記者顏嘉瑩╱攝影)

李光章說：「聯合國宗旨在維護國際和平與安全，面對中國軍事威脅及挑釁，台灣身為國際社會負責任的一員，將堅定捍衛國家主權及安全，同時保持克制，深化與理念相近國家合作，共同維護區域的和平穩定。」

14日(周三)經文處還將推出社群動畫短片，從「自由」角度切入，強調台灣是自由民主國家，人民享有言論、信仰、政治、平權自由，但台灣卻無法在聯合國發聲；更多資訊可上經文處臉書、Instagram及Twitter帳號@TaiwaninNewYork。

駐紐約經文處於時報廣場舉辦文宣活動，為台灣發聲。(記者顏嘉瑩╱攝影)
駐紐約經文處於時報廣場舉辦文宣活動，為台灣發聲。(記者顏嘉瑩╱攝影)

聯合國 時報廣場 社群

上一則

台灣作家陳思宏「鬼地方」 列紐約時報秋季書單

下一則

紐約物價增速放緩 低於全國

延伸閱讀

吳釗燮投書聖荷西信使報籲「將台灣納入全球解決方案」

吳釗燮投書聖荷西信使報籲「將台灣納入全球解決方案」
聯合國大會在即 曼哈頓交通亮紅燈 今起多條道路封閉

聯合國大會在即 曼哈頓交通亮紅燈 今起多條道路封閉
美國核發簽證 俄羅斯外長可參加聯合國大會

美國核發簽證 俄羅斯外長可參加聯合國大會
聯合國報告：全世界有5000萬人處於奴隸狀態

聯合國報告：全世界有5000萬人處於奴隸狀態
灣區12台美人社團挺台入聯合國 僑教中心主任感謝聲援

灣區12台美人社團挺台入聯合國 僑教中心主任感謝聲援

熱門新聞

假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07
來自委內瑞拉的無證移民9月2日從德州艾爾帕索乘搭巴士，前來紐約尋求政治庇護。(路透)

紐約無證客優先許可工作？合法排期移民喊不公

2022-09-11 07:30
紐約州取消公共運輸等場合的口罩令。(美聯社)

紐約州解除地鐵、公車口罩令…快打Omicron補強針

2022-09-07 12:39
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國