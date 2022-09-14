台盼入聯 時報廣場廣告傳心聲

翁靖雅與喔熊在時報廣場與後方的背景文宣合照。(記者顏嘉瑩╱攝影)

第77屆聯合國 大會13日在紐約聯合國總部召開，也是兩年的疫情後，首次實體開會；駐紐約台北經濟文化辦事處同日在時報廣場 舉辦文宣活動，為台灣發聲，表示台灣站在守衛自由民主價值的第一線，聲音應被聽見。

此次活動由台裔平面設計、插畫師翁靖雅創作，以台灣天燈展現對未來的盼望，主視覺結合台灣黑熊、藍鵲、石虎、玉山等台灣特色元素，以藍鵲飛向遠方隱約可見的聯合國，傳達台灣渴望參與聯合國體系及對世界做出貢獻的意志；而代表聯合國永續發展目標(SDGs)的彩色天燈冉冉升空，傳達台灣與國際社會「全球和平、世界共好」共同心願，當天「喔熊」也在時報廣場與民眾互動，還有「我愛台灣」、「聽見台灣的聲音」看板。

經文處長李光章表示，台灣是世界的幫手，是一股良善的力量，面對複雜的全球挑戰，現在正是讓台灣參與聯合國，幫忙共尋解決方案的時候；聯合國秘書處對聯大第2758號決議的不當詮釋，不僅剝奪台灣參與聯合國及其專門機構的權利，也使得國際社會無法受益於台灣的貢獻。 李光章(左)與翁靖雅。(經文處提供)

聯大開會期間，經文處將以「永續發展」及「新創」等主題舉辦系列周邊活動，包括15日(周四)在哥倫比亞大學由行政院環境保護署副署長蔡鴻德，預告台灣將發表第二部永續發展「國家自願檢視報告」(VNR)，展現台灣落實SDGs，與友邦及其他國家合作推動國際發展的決心與能力。 駐紐約經文處在13日聯大會議開議期間，於時報廣場召開文宣活動，藉此為台灣發聲。圖為李光章。(記者顏嘉瑩╱攝影) 駐紐約經文處在13日聯大會議開議期間，於時報廣場召開文宣活動，藉此為台灣發聲。(記者顏嘉瑩╱攝影)

李光章說：「聯合國宗旨在維護國際和平與安全，面對中國軍事威脅及挑釁，台灣身為國際社會負責任的一員，將堅定捍衛國家主權及安全，同時保持克制，深化與理念相近國家合作，共同維護區域的和平穩定。」