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紐約客談／提升交通安全 紐約再出奇招

紐約客談

紐約政客喜歡拿開車族做文章，全市增設測速相機，且24小時運行才剛上路，曼哈頓堵車費還在爭論中，選區在曼哈頓的紐約州參議員Brad Hoylman近日提案，要求2024年1月1日之後生產並於紐約州註冊車籍的載人車輛，必須加裝「主動智能速度輔助系統」(Active Intelligent Speed Assistance，簡稱ISA)。說白話，就是以衛星定位訊號(GPS)為主的科技，為超過路段速限的車輛主動減速。

議員表示，雖然前市長白思豪實施「零死亡願景」(Vision Zero)政策，將街道速限降至25哩已行之有年，但2021年仍有270人死於車禍，創近年新高。市府統計今年截至7月底，已有143人被車撞死，比去年同期高出50％，也是2014年「零死亡願景」實施以來最高的一年。

但這不正是市府增設測速相機的原因？研究顯示，測速相機可將超速次數平均降低72%，導致受傷的交通事故也可減少14%。講到研究，參議員Brad Hoylman也提出研究指，加裝上述主動限速系統，能降低交通死亡率20％。

也有各種研究指，緊急自動煞車(AEB)、防車道偏移(ELKS)、駕駛打瞌睡警示、後視鏡偵測警告等系統，都能有效減少意外。議員也想到了，把這些系統一併列入法案。

主動限速系統並非新鮮事，近期市府已有50輛公務車加裝，展開為期半年的測試，日後可能進一步推廣。但是，或許可參考其他主動安全系統，超速時先發出警告，一段時間後才強制減速。但強制新車安裝，讓人懷疑此法是否能達聯邦層級，畢竟要車商單獨為紐約生產不同規格，有些不切實際。

紐約州 曼哈頓 參議員

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