欠租恐被趕、爭取監護權 疑產後憂鬱淹死3子

康尼島海邊三名兒童溺水身亡，警方懷疑母親殺死了自己的孩子。(美聯社)

布碌崙 一名疑精神異常的母親，30歲的默迪(Erin Merdy)被指控12日凌晨在康尼島 海邊淹死自己的三個孩子，包含三半個月大的女嬰、四歲女童和七歲男童。據了解，默迪在事件前，正面臨從租住的公寓被驅逐，爭取孩子監護權，以及產後憂鬱等問題。

警方指，大約凌晨1時40分，警方接到一名女子報案電話，說擔心妹妹喝醉了，可能會傷害三個孩子。警方趕到默迪位於海王星大道(Neptune Avenue)一棟公寓的住處，丈夫說，默迪和孩子們都在海邊棧道，他也擔心妻子會做出什麼事情。 市警在康尼島海邊棧道舉行記者會，說明案情。(取自警方推特) 警方在康尼島西35街海灘，距離找到默迪兩哩的海邊找到三個失去知覺的孩子。(美聯社)

警察 在海邊棧道、海灘和周圍的街道搜尋約90分鐘，另一報案電話將警察引向布萊頓海灘(Brighton Beach)棧道，靠近海灘第六街(Beach 6th Street)的區域，他們在那裡找到默迪，但孩子不知所蹤。默迪被發現時有家人和她在一起。她渾身濕透，不知是淋過雨還是下過水。她光著腳，披著浴巾，神情恍惚，沒有與警察交流。

空中巡邏和港口警察也加入搜尋。大約4時40分，警方在康尼島西35街海灘，距離找到默迪兩哩的海邊找到三個失去知覺的孩子，緊急送至康尼島醫院，但搶救無效。

默迪被帶到市警60分局接受詢問，她的陳述最終使警方相信她與溺水事件有關。據稱，警方找到默迪之前，她已向親人承認，殺死自己三個孩子。

據了解，默迪從2021年7月開始未付房租，至今積欠1萬多元。紐約州疫期禁驅逐令1月到期，她一直收到通知，要求她搬出公寓。親戚說，她是個好母親，但可能正經歷產後憂鬱。她本來應讓孩子7月住到生父那裡，但默迪沒有把孩子帶到前夫家。