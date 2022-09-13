長島鐵路單日客流量回到疫前水平

長島鐵路近日客流量已經恢復到2020年3月疫情開始時的水平。(州長辦公室提供)

新冠疫情 令公共交通客流量大幅減少，但復甦已經開始，州長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，長島鐵路 (Long Island Rail Road)客流量已經恢復到2020年3月疫情開始時的水平，而北線鐵路(Metro-North)則創疫情以來新高。

大都會運輸署(MTA)數據顯示，長島鐵路客流量8日突破20萬人次，為2020年3月以來首次；同時，北線鐵路客流量超過17萬9000人，創6月28日以來新高。

霍楚表示，恰逢開學周，這一數據令人鼓舞。MTA此前在長島鐵路和北線鐵路推出月卡折扣和20次乘坐折扣，也為在紐約市 內的乘客提供五元的「城市票」，希望增加客流量。

雖然單日客流量有所恢復，整體距離疫情前仍相差較遠，根據州主計長的統計，今年6月，北線鐵路的總客流量只有2019年同期的61%，長島鐵路則只有63%；不過，周末客流量已經大致恢復，分別為2019年同期的94%和101%。

紐約市公共交通客流量也在恢復中，目前已比2021年同期有所增長；霍楚表示，紐約市地鐵客流量8日超過340萬人次，比前一周增加10%，比去年同期多36.1%；同時，公車客流量8日為130萬人次，若統計完整，估計再增加15%。