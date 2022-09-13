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治安敗壞 法拉盛青少年修習防身術

記者鄭怡嫣／紐約報導
青少年安全意識培訓在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)
青少年安全意識培訓在法拉盛舉辦。(記者鄭怡嫣／攝影)

全市犯罪率居高不下、公共安全持續成隱患，由啟揚活動中心主辦、紐約市警局以及法拉盛民間巡邏隊(Public Safety Patrol)協辦的青少年安全意識培訓活動，11日在法拉盛舉辦，50多位青少年學習遇到危險及意外狀況的應對方法，並練習基礎防身術。

主講人紐約市警社區事務社區外展部門警官郭維廉、前市警警探梅國威介紹，市警局有不少青少年的活動可供申請，探索者項目(NYPD Explorer Program)為14至20歲的青少年，介紹犯罪司法體系中執法部門及其他相關部門的職責，並通過一系列的實踐活動，培養領導力、職業素養、服務技能等。青少年警察學院(Youth Police Academy)針對10至15歲青少年，提供如警察學院般的軍事練習機會，並實地考察警局等執法機構。暑期工讀計畫學生(SYEP)也可在市警局實習，幫助警員處理非執法類的警務工作並拿到薪資。也希望借助活動，提高青少年的安全意識，促進警民關係。

法拉盛民間巡邏隊的總隊長徐Jimmy及其團隊，為學生們介紹了各種防身護具，教授並演示融合中國武術的基本防身技能；布碌崙(布魯克林)科技高中十年級的學生樊俊逸表示，全市治安隱憂，安全教育尤為重要，防身是「最好的保險」。

法拉盛 警察 紐約市

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