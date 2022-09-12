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郵局匯票疑遭冒領 華女痛失3萬

記者胡聲橋╱紐約報導
郵局寄給陳女士匯票已被兌現的證據，但匯票疑似已遭歹徒竄改。(受害人提供)
郵局寄給陳女士匯票已被兌現的證據，但匯票疑似已遭歹徒竄改。(受害人提供)

家住皇后區的陳女士在郵局郵寄3萬多元的匯票，但收款人說未收到，她向郵局詢問，郵局表示已有人簽收匯票，且已兌現。陳女士11日向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望自己的損失能得到賠償，也希望警方緝拿罪犯。

陳女士在皇后區經營餐館，8月底，積欠3萬多元電費，並被通知將斷電，她到郵局寄郵政匯票，向電力公司付錢。按規定，郵政匯票的最大面額不能超過1000元，她最後買了30多張匯票，放在一個大信封裡，投入住家附近郵局內的郵箱中。

幾天後，電力公司來電，表示沒收到錢，陳女士向郵政局詢問，郵局指匯票已經寄到，而且錢已被取走。陳女士著急和郵局交涉，希望調查處理此事件，郵局表示應該到當地警察局報案，並寄給她那些匯票被兌現的證據複印件，經查，寄件及收款欄都已被竄改。

據知情人表示，美國郵政局是聯邦機構，有自己的執法人員，地方無權干預，因此，如果這起詐騙案發生在郵局，應由郵政局執法部門調查，但若郵政局不受理，認為事件不是郵局造成，問題出在郵局以外，比如信件是在收件人的郵箱被偷，案件則應由警察局調查。但現在無法認定案件發生地點，也可能是郵局出了內鬼，直接偷走裝有匯票的信封。

因此，陳女士得到的建議是，找郵政局的執法機構，以及當地警察盡快報案，然後向有關方面諮詢，看是否有保險或其他賠償措施，如果有就積極爭取，同時等待報案的結果。

此外，現在支付電費、瓦斯費等費用，最方便的應該是網上付帳。如果不習慣網上支付，或不得已要郵寄支票、匯票，最好是去郵局寄，並且交到郵局工作人員手裡，並索要信件追蹤號碼，以便及時了解郵件寄送情況。此外，如果寄送多張匯票，最好是分開寄。

美國郵政 警察 皇后區

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