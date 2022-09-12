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假匯票換現金 班森賀華社屢上當

記者胡聲橋╱紐約報導
歹徒用圖中所示假匯票向年輕人騙取現金。(受害者提供)
歹徒用圖中所示假匯票向年輕人騙取現金。(受害者提供)

布碌崙華社近期發生數起以假支票或假匯票騙取現金的案件，而且騙徒專門以涉世不深的華裔年輕人為目標。

家住班森賀的李先生說，兒子遭遇的假匯票詐騙發生在兩周前，案發地點班森賀位於18大道一間銀行。當天下午銀行剛關門，正在銀行提款機取錢的兒子遇到一名不到30歲的白人男子，拿出一張寫著990元的「匯票」，說急著用錢，但銀行關門了沒法兌換，請他幫忙換成現金。他信以為真，接過匯票，隨後從自己的帳戶裡取出990元現金交給這名白人。

第二天他去銀行試圖將這張匯票存入自己的帳戶，卻被告知匯票是假的，並說要報警他使用假支票，還要關閉他的銀行帳戶。事後，他沒敢將遭遇告此訴家人，李先生發現兒子有些異樣並一再追問，才得知事情原委。

李先生認為兒子本來就是受害者，如果還要為此受罰就太冤了。於是，他第二天帶著兒子到當地的警局報案。警方表示，常有類似的詐騙事件。

李先生說，孩子輕信是導致受騙的重要原因，有社會經驗的人恐怕不會上這個當。他還說，他查看了銀行給的那張假匯票的複印件，發現金額是手寫的，而真匯票的金額都是機器打印出來的，由此也可以判斷匯票是假的。

事發後，李先生從兒子那裡得知，他的同學中就有好幾個人先後有過同樣的經歷，被騙金額大多在數百元，而且這些華裔青少年遭遇詐騙的銀行大多是18大道65街和67街之間有提款機的那幾家銀行。

李先生認為這很有可能是團夥作案，希望警方能列為重點案件，他也呼籲年輕人不要輕信他人，如果受騙，一定要告訴家長，或者直接報警。

詐騙 支票 8大道

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