槍殺嚴志文兇嫌 曝對妻長期家暴性侵

多蘿西(中)的律師貝德羅(左)指多蘿西長年被赫希家暴。(法院Pool Photo╱Richard Harbus攝影)

涉嫌殺害皇后區 森林小丘華裔外賣郎嚴志文的赫希(Glenn Hirsch)，其妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)的律師在最新一份遞交法院的文件中表示，多蘿西被丈夫常年家暴 與強暴，故不敢詢問或阻止對方在她的公寓中囤積槍枝和彈藥，她不該被控非法持槍等罪名。

赫希被控於4月槍殺嚴志文，月前開槍自盡。警方也在多蘿西住處衣櫃，搜出八把非法藏匿的槍枝；62歲的多蘿西自首、交保；9月2日遭大陪審團以非法持武與非法持有槍枝彈藥的罪名起訴。

在最新提交法院的文件中，多蘿西的律師貝德羅(Mark Bederow)指，多蘿西被丈夫常年家暴與強姦，在婚前及婚後，赫希對多蘿西的暴行包括以虐待及暴力的性侵 、毆打、摑打、用尖刺物傷她、用武器威脅她、威脅要殺她、勒索以及冷暴力蔑視(contempt)她。

貝德羅還說，6月3日，多蘿西被控非法持槍等罪時，檢方已經獲悉赫希家暴及虐待的犯罪史，也了解多蘿西是長期的受害者，當時已將赫希的逮捕紀錄交予審理此案的法官侯頓(Kenneth C. Holder)，在1991至2012年間，赫希有十次未公開的逮捕紀錄。

根據貝德羅提供的文件，1995年12月婚前，赫希被控將多蘿西囚禁在汽車旅館的房間，扒光她的衣服，用手槍槍柄打她，隨後令她戴上手銬，堵住她的嘴並蒙上她的雙眼，數度強暴，多蘿西還控訴赫希持刀滑向她的腹部及肋骨，並用直尺、天線及拳頭攻擊她。

2007年1月，赫希被控用捲起的毛巾毆打多蘿西，對她拳打腳踢，為掩蓋尖叫聲，在她的臉上壓了枕頭與被子，並威脅如果報警，將殺死她及其全家。當時，警方在他的臥室發現一把槍、數百發子彈、一把刀和一個仿製的警徽。