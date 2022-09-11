我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

反對公校經費遞減 寇頓展開連署運動

記者顏潔恩╱紐約報導
寇頓日前帶領義工走上街頭，展開簽名運動。(寇頓辦公室提供)
寇頓日前帶領義工走上街頭，展開簽名運動。(寇頓辦公室提供)

不滿市府削減公校教育經費，布碌崙(布魯克林)班森賀州眾議員寇頓(William Colton)日前攜帶義工走上班森賀街頭展開連署運動，已獲得超過千份簽名；該辦公室表示，希望透過連署，呼籲社區關注該議題。

寇頓指出，明明州府為紐約市增加6億元的教育經費，但市府卻反而刪減公校經費，「究竟這些經費去了哪裡，也不得而知。」寇頓表示，州府既已撥款給市教育局之用，當局就應該把經費用在合適的地方，歸還給應享受這項資源的孩子們。」

根據寇頓表示，6億元的資金可做為提升教學質量、擴大資優班項目(Gifted and Talented Program)、增加創新教育或多元化特長教育的經費，例如音樂、美術、科學項目等，或增加班級讓老師更能專注教學。

此次的連署運動，寇頓表示，雖市議會決議，要市長亞當斯(Eric Adams)、市教育局(DOE)立即取消對公校預算的削減，可惜的是其決議並不具法律約束力，無法成為有效阻力，希望透過連署簽名，號召社區關注此事，並進一步向市府施壓。

寇頓辦公室華人聯絡員莊Susan表示，日前外出收集連署簽名時，很多華人並不知情市府削減經費的消息，但經講解後都很樂意參與連署，說明華人對教育的關注；她指出，直到市府採納建議為止，寇頓辦公室將持續展開簽名運動，向市府展示社區的決心。

寇頓日前帶領義工走上街頭，展開簽名運動。(寇頓辦公室提供)
寇頓日前帶領義工走上街頭，展開簽名運動。(寇頓辦公室提供)

教育局 公校 華人

上一則

布碌崙青少年遭警打殘 獲賠1200萬

下一則

加速1500名無證童就學 教育局「開綠燈」

延伸閱讀

伊州府撥款近2億重建計畫 整修多段公路

伊州府撥款近2億重建計畫 整修多段公路
公校恐流失3萬學生 紐約市府拚閱讀

公校恐流失3萬學生 紐約市府拚閱讀
大華府公校手機禁令學生不適應：理解校方初衷但太嚴格

大華府公校手機禁令學生不適應：理解校方初衷但太嚴格
紐市公校取消雪假 關校可網路上課

紐市公校取消雪假 關校可網路上課
紐約市公校取消雪假 大雪天將在家中遠程上課

紐約市公校取消雪假 大雪天將在家中遠程上課

熱門新聞

丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

2022-09-05 10:00

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30
圖為降雨量預測。(氣象中心)

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

2022-09-05 12:41
假意示好陪玩，男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客。 (市警提供)

假意示好陪玩 男子曼哈頓中城月台強姦21歲女遊客

2022-09-09 16:12
紐約州州長霍楚。(路透社)

紐約小兒麻痺病毒蔓延 州長宣布進入緊急狀態

2022-09-10 07:07

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理