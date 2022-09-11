反對公校經費遞減 寇頓展開連署運動

寇頓日前帶領義工走上街頭，展開簽名運動。(寇頓辦公室提供)

不滿市府削減公校 教育經費，布碌崙(布魯克林)班森賀州眾議員寇頓(William Colton)日前攜帶義工走上班森賀街頭展開連署運動，已獲得超過千份簽名；該辦公室表示，希望透過連署，呼籲社區關注該議題。

寇頓指出，明明州府為紐約市增加6億元的教育經費，但市府卻反而刪減公校經費，「究竟這些經費去了哪裡，也不得而知。」寇頓表示，州府既已撥款給市教育局 之用，當局就應該把經費用在合適的地方，歸還給應享受這項資源的孩子們。」

根據寇頓表示，6億元的資金可做為提升教學質量、擴大資優班項目(Gifted and Talented Program)、增加創新教育或多元化特長教育的經費，例如音樂、美術、科學項目等，或增加班級讓老師更能專注教學。

此次的連署運動，寇頓表示，雖市議會決議，要市長亞當斯(Eric Adams)、市教育局(DOE)立即取消對公校預算的削減，可惜的是其決議並不具法律約束力，無法成為有效阻力，希望透過連署簽名，號召社區關注此事，並進一步向市府施壓。