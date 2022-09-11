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貝賽拍賣屋遭非法占住 治安惡化居民抗議

記者牟蘭╱紐約報導
位於皇后區華人聚居地貝賽的38大道的一棟民宅，三年前被銀行收回，疫情期間被他人非法居住，當地居民發動集會抗議要求市府封鎖這棟住宅。(艾維樂提供)
位於皇后區華人聚居地貝賽的38大道的一棟民宅，三年前被銀行收回，疫情期間被他人非法居住，當地居民發動集會抗議要求市府封鎖這棟住宅。(艾維樂提供)

位於皇后區華人聚居地貝賽的38大道的一棟民宅，三年前被銀行收回，疫情期間被他人非法居住，甚至放在平台「愛比迎」(Airbnb)出租，今年3月爆發搶案，日前還有華人住戶家中被搶，當地居民10日在屋前抗議，向市府要求封鎖住宅，禁止任何人隨意進出。

這棟法拍屋位於38大道交208街，周邊有不少華人住戶；抗議集會由市議員參選人艾維樂(Tony Avella)組織，數十名附近居民力挺，市警111分局的局長包塔拉汀(John Portalatin)到場聆聽民眾的訴求，國會眾議員孟昭文代表也到場支持。

當地的居民馬科夫斯基(Stephen Markowksi)表示，這棟住宅約在三年前被銀行收回，因屋內漏水，周邊鄰居曾報警求助，要求協助關閉電源，避免引起火災；他指，此次意外發生後，當地的居民發現屋內常有人進出，甚至在「愛比迎」看到此屋的出租信息。

馬科夫斯基指，這些占住者不是紐約居民，駕駛非當地牌照的汽車，在這棟住宅生活至少兩年，今年3月19日更爆出槍戰，導致一名少年受傷；他說，這起罪案爆發後，包括州參議員劉醇逸與孟昭文在內的多位民代舉辦記者會，要求這些占住者搬離。

雖然多次發聲反對，馬科夫斯基說，占住者沒有完全搬離，周邊的治安愈來愈差，近期有一戶華人住宅在晚上遭到入室搶劫，「這個現象就像是『癌症』，情況會越來越糟。」

馬科夫斯基表示，日前愛迪生電力公司(Con Edison)強行切斷屋內的電源與煤氣，市府工作人員警告這些人搬離；他指，這些非法入侵者近期常常在深夜搬東西出入，讓附近長者感到擔憂，希望此次集會向各方施壓，禁止任何人隨意進入此住宅。

艾維樂說，遺憾的是，這棟住宅的屋主放棄自己的住宅還給銀行後，讓一些人士不法居住在此，他感謝111分局與聯合愛迪生工作切斷電源，希望當局嚴格管理這棟住宅，解決民眾擔憂的問題，「最好的方法就是封鎖住宅，阻止任何人進入。」

華人 8大道 孟昭文

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