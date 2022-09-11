加速1500名無證童就學 教育局「開綠燈」

紐約市教育局為1500名無證移民家庭兒童「開綠燈」，以便其快速進入全市公校學習。(市長辦公室提供)

為協助從美墨邊境來到紐約市尋求政治庇護的無證移民兒童，在新學期伊始能更快入學，紐約市教育局 為1500名無證移民家庭 兒童「開綠燈」，以便其快速到公校就學，這也預計為全市教育系統帶來1910萬元聯邦和州府補助。

根據紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office，簡稱IBO)日前預估，1500名無證客 新生將引入1910萬元聯邦撥款；該辦公室表示，市教育局每位學生的預算為2萬5334元，其中一半以上約1萬2725元由聯邦政府和市府承擔。在2021-22學年，全市公校的招生人數下降到100萬名學生，比過去兩年減少了8萬7000人，而這會導致11億元的聯邦及州資金流失。

「雖然我反對非法移民，但目前覺得市府接受無證客也不是壞事，因為可以為我們生源不足的學校，獲得一些聯邦和州級撥款。」市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)表示，「如果拜登的危機移民政策還能帶來一絲希望，那估計就是指這個。」

然而，維權機構「班級人數重要」(Class Size Matters)行政總監海姆森(Leonie Haimson)則認為，無論得到多少撥款，都難以滿足移民的巨大需求，「市教育局最終花費的一定比得到的要多，因為這些學生需要很多額外的服務，包括語言教學、住房補貼、食品安全等等社工服務。」

根據8月18日市教育局發給校長們的通知，無證客家庭基本都有多個孩子，且幾乎都是講西班牙語，他們大多數都生活在全市遊民所中，「來紐約市尋求庇護的家庭和兒童經歷了不為人知的創傷，所以我們的救助對他們來說是希望的開始，將富有極大的意義。」市教育總監班克斯(David Banks)在信中寫道。

暫時被市府安置在曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)Skyline Hotel酒店的無證客家長Escarle Simancas表示，市教育局已經在酒店設立專門辦公室，幫助無證客家庭孩子順利入學，並為他們提供了書包、學習用品、地鐵卡、公車時間表等，「我們來自委內瑞拉，兩個孩子來到紐約後被安排在布朗士PS.5公校上學，且就讀的是雙語培訓項目，一天用英文、一天用西班牙語上課，我覺得市府幫孩子們解決了所有了問題。」