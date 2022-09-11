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布碌崙青少年遭警打殘 獲賠1200萬

記者胡聲橋╱紐約報導
由於警察不當行為，今年紐約市已支出6700萬元的和解金。(記者胡聲橋╱攝影)
由於警察不當行為，今年紐約市已支出6700萬元的和解金。(記者胡聲橋╱攝影)

由於警察的不當行為，紐約市今年光是前七個月，就支付了6700萬元的和解賠償金，相當於過去全年的金額，其中包括被警察不當執法致殘的布碌崙(布魯克林)日落公園一名17歲青少年，其和解費高達1200萬元。

根據紐約法律援助處(Legal Aid Society)的最新數據，截至7月，紐約市已經為指控警察不當行為的訴訟支付了超過6700萬元的和解費，相當於與近幾年全年的金額；數據顯示，2019年紐約市為1222個案件支付6800萬美元，2020年為930起訴訟支付6200萬美元；今年的6700萬元，則是用於為557個警察不當行為的案件達成庭外和解。

據市警表示，今年和解費飆升主要是受到了四個大案的拖累，四起案件的總和解金額就高達4700萬元，占總賠付金額的70%，其中包括一名日落公園17歲青少年的1200萬賠償費。

據了解，布碌崙這名青少年在被72分局兩名警員羅格貴茲(Pedro Rodriguez)和庫茲涅佐夫(Pavel Kuznetsov) 撲倒後癱瘓，訴訟近三年後，紐約市向原告支付了高達1200萬美元的賠償金。

根據法庭文件，羅格貴茲和庫茲涅佐夫是2018年5月20日凌晨趕往日落公園處理一場爭吵的若干警察中的兩名，原告沒有參與爭吵，但當離開現場時，庫茲涅佐夫 「非法追趕 」上去並將他撲倒在地。原告當時反覆告訴警察，他無法移動和無法感覺到自己的腿，但這兩名警察給他戴上手銬和逮捕他時，繼續強迫他站起來。

緊急救護人員最終將這名青少年送到醫院，在那裡他被診斷為頸部骨折和脊髓受傷。當原告還在醫院時，兩名肇事警員還向原告開出了行為不端的罰單，該指控後來被撤銷。

據報導，自2006年以來就在市警工作的羅格貴茲此前至少涉入兩起訴訟，其中一起在2015年以5萬美元和解。根據相關紀錄，他是民事投訴審查委員會審查的11件投訴的對象，其中一件是，2009年他在下班時用「危險工具」傷人，被處以解雇緩刑。

紐約法律援助處刑事案件辯護特別訴訟科的律師王潔麗(Jennvine Wong，音譯)說，若市警在羅格貴茲被處解雇緩刑時就直接將其解雇，一個少年就不會癱瘓，這個1200萬美元的訴訟就不會發生，而1200萬元納稅人的錢，也就不需要被用來支付和解金。

警察 紐約市 日落公園

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