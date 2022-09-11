布碌崙檢察官蔣莎樂 將駁回378項判決

布碌崙地區檢察官蔣莎樂要求法院撤銷和解除378項判決。(取自蔣莎樂推特)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzales)日前宣布，由於警員在值勤時的不當行為，將駁回47項重罪判決和331項輕罪判決，共378項定罪判決；根據國家開脫罪責登記處(National Registry of Exonerations)數據，此次行動為美國史上規模第六大的撤消判決事件。

根據蔣莎樂，其定罪審核小組(Conviction Review Unit)將要求法院撤銷和解除47項重罪判決和331項輕罪判決，這些判決直接以13名前紐約市 警的證詞為基礎，而這些警員後來被認定在執勤時犯下罪行。

審查小組沒有發現這些判決有什麼問題，但蔣莎樂表示，他對這些警員擔任重要證人的案件「失去信心」。在這些案件中，如果沒有這些警員作證，案件就無法得到起訴。

蔣莎樂說，這些前警察 被發現有與其工作職責直接相關的嚴重不端行為，這使人們對他們所做的每一次逮捕正當性產生了懷疑；「公信力和誠實是司法系統的核心，如果不遵守最高的道德標準，我們就無法提高社區的信任。」

布碌崙地檢辦公室於近日開始，要求布碌崙高等法院(Brooklyn Supreme Court)法官Matthew D'Emic開始駁回重罪判決，撤銷輕罪判決的程序將於本月晚些時候，於布碌崙刑事法院(Brooklyn Criminal Court)展開。

這378項定罪判決中的絕大多數，是持有管控物品和其他毒品的輕罪，第二大類是車輛和交通違法行為；這些車輛和交通違法行為導致的逮捕發生於1999年至2017年，目前沒有人因為這些定罪而被監禁。

378項判決中，還約有一半直接與2010年代後期，捲入布碌崙南部麻醉品腐敗醜聞的四名警員有關。另有78項判決與兩名緝毒警員有關，他們在2019年認罪，罪名是收受被拘留者的性賄賂。