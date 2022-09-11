東村政府樓飲用水 排除遭污染

亞當斯(左)在Jacob Riis Houses政府樓接取自來水，帶頭飲用證明安全無虞。(取自亞當斯推特)

曼哈頓東村一棟有不少華人住戶的政府樓 ，此前先後傳出自來水系統可能含有砷及軍團菌(Legionella bacteria)等污染，居民停水逾一周；10日結果出爐顯示，排除自來水遭污染，市長亞當斯 (Eric Adams)10日也帶頭飲用自來水來讓居民感到安心。

東村的Jacob Riis Houses政府樓居民8月投訴水質污濁，經市房屋局(NYCHA)指定的實驗室檢測 ，原證實含有砷，緊急停水並通知住戶勿飲用自來水；再重新檢測後，又表明砷含量沒有超標，但可能含有軍團菌，飲用會引起的嚴重症狀包括肺炎。 此前東村政府樓自來水疑遭污染，樓內停水，住戶只能領取瓶裝水或接水使用。(Getty Images)

據最新消息，市府官員指出，之前檢測出該政府樓飲水系統中含有毒性物質砷的實驗室已撤回結果，不慎作出了錯誤判斷，而針對軍團菌的檢測結果也不準確；「沒有比紐約市的水更好的了」，亞當斯稍後在推特上發布影片，影片中他拿玻璃杯，從公寓水龍頭裝取滿滿一杯自來水暢飲，證明水質安全無虞，「這個水是安全的」。

亞當斯也發表聲明表示，在過去八天內，對居民來說難以忍受，「但最新結果顯示該樓的水沒有問題，民眾大可放心。」 此前東村政府樓自來水疑遭污染，樓內停水，住戶只能領取瓶裝水或接水使用。(Getty Images)

儘管只是虛驚一場，但在市府複查過程中，很多住戶都因停用水產生諸多不便；他們抱怨，公寓每單位每日都會收到兩箱水，但對大家庭來說根本不夠，只好從商店裡買來備存，一些人也擔心淋浴裡的水可能含有雜質，不敢洗澡。

「市府沒通知我們幾時會檢測完畢」，70歲的住戶兼租戶協會主席Daphne Williams表示，這也導致住戶不敢用水洗澡、煮食，只好點外賣或外出用餐，生活費用因而提高。

另一名在樓內居住超過60年的Robert Valdes，由於行動不便，一直由住房管理員為他帶來一些瓶裝或罐裝水；其公寓的自來水並沒有像其他單位出現混濁的情況，但這也沒讓他有信心使用，「我是沒有聽到別人說要避免用水洗澡，但我還是小心為上。」儘管樓內出現這一大插曲，但他始終不想因此搬離。