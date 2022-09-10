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布碌崙華策會慶中秋 官民同樂

記者顏潔恩╱紐約報導
華策會9日於8大道慶祝中秋節，多名民選官員與會。(記者顏潔恩╱攝影)
華策會9日於8大道慶祝中秋節，多名民選官員與會。(記者顏潔恩╱攝影)

華人策劃協會布碌崙分會9日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行「中秋喜相逢、花好月圓日」慶祝活動，贈送月餅給長者，主辦方也請專家親手繪製中國風繪畫作品，送給當日到場的多名民選官員，分享中華傳統文化。

華策會布碌崙分會主任梅兆波表示，趁著中秋節向長者散播喜悅，當日超過200名會員年長者出席，該會也準備了大約150盒月餅贈送；80歲以上者可獲得一盒四顆月餅，其餘長者則每人都至少能獲得一顆月餅。

長者們經過多日的練習，帶來中華舞蹈表演。(記者顏潔恩╱攝影)
長者們經過多日的練習，帶來中華舞蹈表演。(記者顏潔恩╱攝影)

經過多日的籌備，成員們帶來一首首中國舞蹈、太極舞、以及中華樂器表演，豐富本身的老年生活之餘，也是向其他族裔民眾展示中華文化的最佳方法；當天活動上還有抽獎，獎品包括電熱水壺、咖啡機、華夫餅機等。

華策會9日於8大道慶祝中秋節，多名民選官員與會。(記者顏潔恩╱攝影)
華策會9日於8大道慶祝中秋節，多名民選官員與會。(記者顏潔恩╱攝影)

當日布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)等民選官員均出席活動，為長者獻上節日祝福；他們獲得由藝術家所繪、具有濃厚中華元素的作品如熊貓、嫦娥奔月等畫作。

「很開心能來到這裡，我知道中秋節對華人而言有多麼重要」，雷諾索表示，身為布碌崙居民，珍惜並推崇各族裔的文化是他所倡導的正向理念，他也讚賞華人在傳承傳統文化上的努力。

阿維萊斯則說，非常榮幸可以參與華社活動，與華人居民度過一個對他們來說如此重要的節日，每次來都感到非常興奮；她也提醒，除在4大道的日落公園設有辦公室處外，也與親子互助會合作，在其會所建立臨時辦公室為民服務，有需要的民眾善用資源。

布碌崙 華人 日落公園

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