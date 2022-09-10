世報中秋慶典 千人同歡樂

「中秋文化節」活動帶來民俗表演、抽獎活動、精彩遊戲與各類型攤位於一體，邀請各界一起共慶中秋；左四起為蘇煜升、范小江、永恩、張宗智、黃敏儀與李琳達等。(記者牟蘭╱攝影)

中秋節意為合家團圓，世界日報 9日在節日前夕舉辦大型的「中秋文化節」活動，七個小時內帶來民俗表演、抽獎活動、精彩遊戲與各類型攤位資訊，與各界一起共慶中秋，弘揚中華文化，吸引逾數千民眾參與。

本次「中秋文化節」由世界日報主辦，洋河股份全美總經銷美國大文行酒業有限公司冠名贊助，聯合健保公司、美國中國信託銀行及華人 策劃協會(CPC)共同贊助，世界日報執行董事李德怡、市議員黃敏儀、李琳達、皇后區 副區長永恩(Ebony Young)、皇后區區公所亞裔事務負責人袁敏益及州長辦公室亞太裔事務主任范小江等到場支持。 「中秋文化節」設立民俗攤位邀請民眾製作果凍花。(記者牟蘭╱攝影) 「中秋文化節」活動帶來民俗表演、抽獎活動、精彩遊戲與各類型攤位於一體，邀請各界一起共慶中秋。(記者牟蘭╱攝影)

活動現場設立34個攤位，有中藥行、家電、美容養生會所與生活用品等商家，提供民眾採購，此外還有健保計畫、金融產品、教育及健康等資訊攤位，更邀請多位民俗技藝老師現場教學中秋剪紙、果凍花製作、中國結、書法、糖畫、捏氣球、紅包燈籠等。 「中秋文化節」活動帶來民俗表演、抽獎活動、精彩遊戲與各類型攤位於一體，邀請各界一起共慶中秋。(記者牟蘭╱攝影) 當天的捏氣球攤位吸引大量民眾，圖為製作的「玉兔」氣球。(陳婉菱攝影)

世界日報紐約社社長張宗智表示，本次中秋文化節活動，旨在為華人社區帶來豐富與多元的文化活動，設有「購物區」、「資訊區」與「工藝區」，邀請到場的民眾互動，還帶來表演與抽獎等活動，豐富節日氣氛，祝福所有華人中秋快樂。

美國總經銷大文行酒業有限公司總裁張瑞群表示，此次冠名贊助中秋文化節活動，希望回饋社區，當天除表演外，還帶來雞尾酒與月餅品嚐的環節，豐富活動現場。

李德怡(右三)到場支持「中秋文化節」活動。(記者牟蘭╱攝影) 「中秋文化節」吸引數千名華人民眾到場。(記者牟蘭╱攝影) 「中秋文化節」帶來精彩演出。(記者牟蘭╱攝影)

黃敏儀表示，她七歲移民美國，最喜歡過中秋、品嚐月餅，她感謝世報主辦此次活動，讓海外華人慶祝中秋；李琳達說，紐約市的亞裔居民越來越多，尤其在多元文化的皇后區，亞裔的節日受到重視，今年皇后區區公所首次慶中秋，彰顯政府與社區的關注。

亞美醫師協會(CAIPA)首席運營官沈卉表示，醫師協會有醫療講座等資訊，希望更多華人民眾通過社群媒體了解健康信息，慶祝佳節的同時，也關注自身健康。

「中秋文化節」帶來精彩演出。(記者牟蘭╱攝影) 「中秋文化節」設立民俗攤位邀請與會民眾動手製作剪紙。(記者牟蘭╱攝影)