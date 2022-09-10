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熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

華策會人瑞中心慶50歲 長者讚學習樂園

記者張晨／紐約報導
華策會人瑞中心於9日舉辦活動，慶祝成立50周年。(記者張晨／攝影)
華策會人瑞中心於9日舉辦活動，慶祝成立50周年。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華策會人瑞中心9日迎來50歲生日，諸多民選官員、市府機構代表出席；歷經50年風雨，疫情後的人瑞中心活動大廳，坐滿了前來見證這一時刻年長者，他們感謝中心在過去不管有多困難，都堅守「敞開大門」(Open Door)的承諾，讓其有地方舒展身心，延年益壽。

影音來源：記者張晨

中心主任伍寶玲表示，她移民美國近60年，在華策會工作53年，從人瑞中心成立至今從未有過一天懈怠；修讀社工的她，本可以在華埠以外的地方工作，領取更高薪資；「但金錢並不能獲得真正的富足，我看了50年的老人笑臉，這才是我的財富。」

華策會創辦人劉毛淑卿已有90歲高齡，她當天到現場致詞，表示華策會成立近60年，人瑞中心開始時只從市老人局申請了6萬塊，根本不足支撐一個老人中心的運作，但多虧這些年在伍寶玲的努力，以及社區和民選官員的支持，才能挺過疫情，來到這不凡的50年。

85歲的劉美枝表示，這裡不僅是老人中心，而是人瑞樂園——學英文、學手機、學電腦，唱歌、跳舞、體育一個都不少；她說，「這裡就像個大家庭，9月9日過生日，也預示著這裡的歡樂能長長久久的持續下去。」

華策會行政總監何永康表示，如今的華策會早已不再是最開始的一張書桌、一個員工的機構，而是在曼哈頓、華埠以及布碌崙(布魯克林)都有辦公室，華社人人皆知的組織。

何永康說，這些年長者做為華裔社區的歷史見證者，有老人中心為他們敞開大門是非營利機構的責任，「華策會永遠秉承著唯有提供移民教育機會，才能改善他們生活的宗旨，而年長者群體也是其中之一。」

當日州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、第十選區國會議員參選人高德曼(Dan Goldman)等均來到現場祝賀。

老人中心 曼哈頓 華埠

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