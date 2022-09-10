布碌崙華人社區服務中心 與民同樂慶團圓

州眾議員寇頓(左三)到布碌崙華人社區服務中心歡慶中秋佳節。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 華人社區服務中心(CASS)日前舉辦中秋節團圓活動，和居民共慶中秋；會上不少民選官員到場，與民同樂，與會者在一起喝茶、吃月餅，並交流社區的生活經驗，度過不一樣的中秋節。

州眾議員 寇頓(William Colton)、社區人士唐鳳巧、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)的華人代表張意，海灣公園大道華商會會長李志波，聯合亞美聯盟(UA3)的代表西蒙等，參加了這次中秋節活動，並送上了節日的祝福。寇頓說，感恩節和中秋節都是在豐收季節慶祝的節日，而且都是慶祝家庭團圓的節日，他祝福華裔居民生活美滿，家庭幸福。

華人社區服務中心負責人羅添福說，該中心現在已經發展成為當地華人社區一個重要的信息交流中心，要感謝會員，也要感謝商家和機構的支持。該中心準備了由華人超市 家家樂和新城贊助的40盒月餅和水果，聯合亞美聯盟也為這次活動提供了濕紙巾、洗手液和手套等防護用品。

羅添福介紹說，華人社區服務中心是一個非營利機構，於2015年11月成立，它為社區居民搭建了一個關於教育、政府項目和福利、醫療保健資源，以及犯罪和危險預防的信息平台，他們還組織各種衛生健康講座、幫助準備公民考試、協助公民投票等。