法拉盛教會遭毀成危樓 政府一分不賠

何志平(右)與何畢敏芝(左)27年前在法拉盛Peck大道附近買的一棟樓宇，去年遭遇颶風艾妲，住屋盡毀成危樓。(記者牟蘭／攝影)

來自台灣的何志平夫婦27年前在法拉盛 Peck大道附近買一棟樓宇，一樓做為家庭教會、二樓自住，多年來接待逾40名低收入 者與遊民 ，去年遭遇颶風艾妲(Ida)，住屋盡毀成危樓，因用教會名義購買樓宇，政府一分未賠，兩人還因涉非法改建，收到約20萬元罰單，夫婦二人求助無門。

省吃儉用買房做教會

來自台灣的何志平與妻子何畢敏芝，1990年初期在美國傳播福音，隨著法拉盛華裔移民湧入，兩人於1995年，以教會的名義買下Peck大道交153街的一棟民宅，省吃儉用、親自動手裝修，三年後才完成整修，一樓作為家庭教會，向教友傳播福音，二樓自住。

何志平夫婦27年前在法拉盛Peck大道附近買的一棟樓宇，去年遭遇颶風艾妲，住屋盡毀成危樓。(記者牟蘭／攝影)

何畢敏芝說，當年法拉盛公寓價格約在1萬元左右，但兩人購入的這棟住宅價格高出十倍多，為發展教會，還是咬牙買樓，四個孩子都在這棟樓成長；大樓曾在1996年遭遇水災，親歷大水漫過鋼琴的場景，所幸安裝抽水馬達，在大水翌日家中的積水就被抽光。

何志平夫婦27年前在法拉盛Peck大道附近買一棟樓宇，被去年大水沖毀，義工拆除了所有的發霉部分。(記者牟蘭／攝影)

20多年裡，何畢敏芝回憶，只要下大雨附近就會淹水，單是接駁教友的車輛就被大雨泡壞了八輛，但由於房子以教會的名義購買，何畢敏芝指，政府沒有任何索賠，多年來家人地稅照繳，咬牙度過難關。

收容沒屋棲身者 供吃供住

這棟法拉盛Peck大道附近的住宅，27年內接待來自四面八方的客人，何志平說，他與妻子在緬街傳福音，願意留下聽他傳教的失意人偏多，有身無分文的賭徒，也有誤入歧途的「弟兄」，還有精神失常的遊民，只要他們沒地方住，他與妻子都伸援手，收容對方在家，提供他們食物果腹。

何畢敏芝指，颶風艾妲期間大水漫過整個地下室。(記者牟蘭／攝影)

何志平表示，許多遊民不諳英文，住遊民收容所怕被外族裔欺凌，一些救助者住到家中後，不願離開，也有人在借住期間一個月就留下千元電話帳單，還有人居住期間不願找工，窩身在屋內，當他需要幫助鏟雪時，遭對方嚴詞拒絕，指責他們「施恩求報」，二人都一笑置之了。

被控非法改建 收逾20萬元罰單

何畢敏芝說，這棟住宅陸續接納多名低收入住客，為他們提供住所，只收取200多元的房租彌補水電費支出，但在去年6月，兩人收到市樓宇局(DOB)的罰單，指他們涉嫌非法改建一樓與地下室住宅，強制要求住客搬離，收到逾20萬元的罰單。

何志平(右)回憶水災漫進樓宇的場景。(記者牟蘭／攝影)

由於疫情期間，州府頒布禁驅逐令，何畢敏芝指，她曾多次勸房客搬走，對方以此為由拒絕離開，甚至連200多元的房租也不願再付，但身為屋主，何志平夫婦每月電費、水費與煤氣費還是得照付，一年6000多元的地稅照繳，入不敷出。

颶風損壞住宅 27年老屋變危樓

直到去年9月1日颶風艾妲襲紐約，何志平夫婦的樓宇所在地區低窪，整個街區變一片汪洋，大水深夜漫進一樓與地下室；何畢敏芝回憶，她當晚收到房客的求助電話，指一樓淹水，門前幾乎漫過房客的鼻子，樓內住戶九死一生，躲在二樓度過驚險一夜，「只有五分鐘，門不開，他們真的沒命了」。

何志平夫婦27年前在法拉盛Peck大道附近買的一棟樓宇，去年遭遇颶風艾妲，住屋盡毀成危樓。(記者牟蘭／攝影)

因此次淹水，何畢敏芝指，市樓宇局在日後的檢查中又開數張罰單，認定此樓為危樓，不准再住人；她說，樓內的住客都是低收入者，她幫他們申請臨時住所，希望他們有瓦遮頭，但臨時住所期滿後，房客只能流落街頭，在地鐵站與賭巴棲身，近期才找到十元一天的床位，「我也愛莫能助」。

法拉盛Peck大道地區地勢低窪，義工拆除了所有的發霉部分。(記者牟蘭／攝影)

何志平夫婦回憶，他們住所內家具、照片與衣物盡毀，美國志願隊(AmeriCorps)幫他們拆除了房內因泡水發霉的地方，但至今沒有瓦斯供應，水電線路也有待恢復，面對高昂的修理費用，家中已沒有多餘的存款支付。

賣不了、住不下 夫婦陷兩難

何志平說，疫情衝擊各行各業，他的教會只剩四分之一教友，政府沒有為他的教會提供任何補助；他表示，這棟樓宇地勢低窪，城市基建失修，造成水災發生，他與妻子曾填寫大量的表格向政府求援，因樓宇未用個人名義購買，兩人最後只收到數千元聯邦的個人補助，面對維修費用，根本杯水車薪。

何志平夫婦27年前在法拉盛Peck大道附近的一棟樓宇，去年遭遇颶風艾妲，住屋盡毀成危樓。(記者牟蘭／攝影)

由於大樓還有大額罰款與水災的破壞，何志平指，他難向他人出售樓宇；他與妻子指，這棟樓宇承載家人與教友的記憶，原本就是為了發展教會，收留他人也並非為謀利，期盼民代伸出援手，協助解決罰款問題，也希望善心人士伸出援手，重新修繕住宅，重新接待有需要的人士。