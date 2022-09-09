福建會館慶38周年 舉辦中秋晚會

福建會館與社區各界齊慶中秋。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國福建會館8日在法拉盛舉辦中秋聯歡晚會及慶祝會館成立38周年，120多個僑團、逾800人參加，眾多民代以及社區代表到場祝賀。

福建會館主席陳昭銀表示，會館成立以來，宗旨在幫助與回饋社區，促進社區的安全與各族裔之間的和諧，並提高福建僑團的形象與能見度，過去的一年中，會館積極參加抵制仇亞與反對在華社興建遊民所的各類行動，幫助符合華人 社區理念的議員參選，並督促華人參政議政；往後，會館也會鼓勵更多華人登記選民並投票，幫助弱勢個體、群體以及受害人籌款。

國會參議員舒默(Chuck Schumer)表示，華人早期移民 中有許多都是福建移民，他們辛勤工作，熱愛家庭，他也曾推動助更多中國移民入境美國及紐約的立法，「你們都是美國最好的未來，我愛你們」。