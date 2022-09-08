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華男車禍亡 福清同鄉會伸援手

記者牟蘭／紐約報導

36歲的華男陳興佳孤身來美打拚，上月開車時，遭一名西語裔女子在高速公路追尾，肇事駕駛未下車，反而加速前進，撞飛下車查看的陳興佳，車輪從他頭上輾過，最終傷重不治，留下妻子及五歲的兒子；他的妻子向美國福清同鄉會求助，盼能來美送他最後一程。

同鄉會表示，陳興佳四年前從中國福清市來美，輾轉多地，近期在德州工作；上月9日近午夜，他在德州奧斯汀(Austin)北部的I-35高速路開車，被他人追尾，下車查看時，對方加速前進，他一度掛在肇事車輛的引擎蓋上，隨後被撞飛數米遠，車輪輾過他的頭部，導致重傷。

警方調查顯示，陳興佳被撞後，以餘力撥911，警方趕至現場，立即送醫急救，但因傷勢過重，十天後不治身亡；警方當時也發現一輛拋錨的汽車，逮捕25歲的駕駛塔維拉-卡馬喬(Edith Tavera-Camacho)。經檢測，塔維拉-卡馬喬涉嫌因受酒精或藥物影響攻擊他人(Intoxication Assault)與嚴重攻擊(Aggravated Assault)兩罪，已被移送法辦。

陳興佳的妻兒都在福清市，妻子陳麗麗日前向美國福清同鄉會求助；她說，在遠程視頻中看到昏迷的陳興佳，頭幾乎壓扁變形，獲知噩耗後，她與公婆多次痛哭暈厥，無法接受他已經腦死。

陳麗麗於8月19日同意移除維持丈夫生命的醫療設備，當天陳興佳被宣布死亡；由於肇事駕駛沒有買汽車保險，名下也沒資產可賠償，唯一的賠償的是陳興佳購買的5萬元汽車保險，扣除律師費與醫療費，所剩寥寥無幾，妻子希望來美料理丈夫後事，帶他的骨灰返回故土。

美國福清同鄉會副會長兼秘書長林波表示，已聯繫國會眾議員孟昭文辦公室，協助陳麗麗辦理赴美簽證；同鄉會多年來照顧各地鄉親，幫助癌症患者募捐以及處理孤身者後事，還曾協助尋找失蹤人口等，只要鄉親有困難，都會第一時間伸出援手。

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