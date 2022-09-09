政府樓飲水砷害解除 含軍團菌？市府複查

市府表示軍團菌的檢測結果可能是不準確的，但鑒於最終結果沒有出爐，市府仍不建議居民飲用自來水。（市長辦公室提供）

曼哈頓東村一處政府樓 此前在其飲用水系統中發現毒性物質砷，市府在排查後表示，目前飲用水中並不存在砷，但檢測 表明，該政府樓自來水系統可能含軍團菌(Legionella bacteria)；不過，市府隨後又表示軍團菌的檢測結果可能不準確，但仍不建議居民飲用自來水。

此前東村的Jacob Riis Houses政府樓居民投訴水質污濁，經過市房屋局指定的實驗室檢測，上周證實含有砷，緊急通知住戶勿飲用自來水；然而，經重新檢測，又表明砷含量沒有超標，但有消息指水中可能含軍團菌；軍團菌是一種在自來水和冷卻系統中常見細菌，會引發軍團菌病，症狀是嚴重肺炎。

市府發言人拉特瓦克(Charles Lutvak)表示，有關軍團菌的檢測結果也可能不準確，正在複核軍團菌檢測數據，並未發現該政府樓在過去12個月內有軍團菌感染的報告。市長亞當斯 (Eric Adams)8日表示，負責檢測的實驗室此前就砷害一事也有令人懷疑的結果，不過亞當斯拒絕透露實驗室名稱。

亞當斯建議該政府樓居民不要飲用自來水，或用自來水烹飪，市府將繼續為政府樓居民提供免費的瓶裝水。