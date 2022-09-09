我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英特爾CEO傳透露真實想法：中國5年內不會攻打台灣

政府樓飲水砷害解除 含軍團菌？市府複查

記者和釗宇╱紐約報導
市府表示軍團菌的檢測結果可能是不準確的，但鑒於最終結果沒有出爐，市府仍不建議居民飲用自來水。（市長辦公室提供）
市府表示軍團菌的檢測結果可能是不準確的，但鑒於最終結果沒有出爐，市府仍不建議居民飲用自來水。（市長辦公室提供）

曼哈頓東村一處政府樓此前在其飲用水系統中發現毒性物質砷，市府在排查後表示，目前飲用水中並不存在砷，但檢測表明，該政府樓自來水系統可能含軍團菌(Legionella bacteria)；不過，市府隨後又表示軍團菌的檢測結果可能不準確，但仍不建議居民飲用自來水。

此前東村的Jacob Riis Houses政府樓居民投訴水質污濁，經過市房屋局指定的實驗室檢測，上周證實含有砷，緊急通知住戶勿飲用自來水；然而，經重新檢測，又表明砷含量沒有超標，但有消息指水中可能含軍團菌；軍團菌是一種在自來水和冷卻系統中常見細菌，會引發軍團菌病，症狀是嚴重肺炎。

市府發言人拉特瓦克(Charles Lutvak)表示，有關軍團菌的檢測結果也可能不準確，正在複核軍團菌檢測數據，並未發現該政府樓在過去12個月內有軍團菌感染的報告。市長亞當斯(Eric Adams)8日表示，負責檢測的實驗室此前就砷害一事也有令人懷疑的結果，不過亞當斯拒絕透露實驗室名稱。

亞當斯建議該政府樓居民不要飲用自來水，或用自來水烹飪，市府將繼續為政府樓居民提供免費的瓶裝水。

檢測 政府樓 亞當斯

上一則

世界日報 x 洋河股份9/9【中秋文化節】邀您一起賞月、看表演、買好禮

下一則

周末好去處／法拉盛天景廣場慶中秋

延伸閱讀

拱嶼總商會迎秋節 亞當斯祝福華社

拱嶼總商會迎秋節 亞當斯祝福華社
市議會指公校預算刪減遠超預期

市議會指公校預算刪減遠超預期
亞當斯簽生育法案 提供家庭育兒資源

亞當斯簽生育法案 提供家庭育兒資源
紐約客談／第10選區仍詭譎 高德曼是進步派？

紐約客談／第10選區仍詭譎 高德曼是進步派？
艾妲颶風周年 亞當斯推防洪計畫

艾妲颶風周年 亞當斯推防洪計畫

熱門新聞

丈夫追趕涉嫌攻擊的歹徒。(何女士提供)

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

2022-09-05 10:00

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

2022-09-03 12:27
受害業者拍到下騷擾華男的面貌特徵。(受害者提供)

深夜騷擾8大道商家 華男打砸搶

2022-09-04 02:30
圖為降雨量預測。(氣象中心)

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

2022-09-05 12:41
涉案的第一輛Acura車。(市警提供)

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

2022-09-02 09:35
陳芳的屍體被送往法醫處檢測死因。(記者牟蘭／攝影)

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

2022-09-01 09:34

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況