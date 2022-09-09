紐約客談／維權護工 為正義或看選票？

看護工維權，一個灰色地帶的議題。某些政客，或許出於正義感，又或許為了選票，理直氣壯挺修法。還好這些議員不符合白卡 資格，否則真的像串成一氣了。

試問，有多少護工不想打工超時，領太多薪水，擔心失去白卡資格。又問，多少拿白卡的受照顧者，和其家屬與看護保持默契，一起演戲騙政府？平日生龍活虎，到老人中心 打桌球；探訪護士一來，馬上擺出助行器。

相互依賴的情況還有，病人不想失去已習慣的護工，依護工的要求，向護理公司要求加時間。有時護工回中國20多天，不希望老客戶被其他護工搶走，病人也言聽計從，主動要求不需替工，等對方回來，繼續這種關係。奇怪，突然又不需護工了？還有護工跳槽時，順便把好照顧的病人帶走，可謂「願打願挨」。

某些護工，說每兩個小時要幫病人翻身，睡眠中斷。但真有翻身？那褥瘡從何而來？依法，24小時護工，領13小時薪水，住在病人家，晚上可連續睡五小時；否則就要報告、評估，拆成兩到三班，每人八至12小時。總之，政府不允許一個人連續工作24小時的情況。

24小時，究竟是病人還是護工的選擇？有些護工，主動要求只做24小時，即便已知只能拿13小時薪水，也強過找其他工作。有些護工，一聽病人每天只需兩、三個小時，就說交通往返划不來，要奔波幾個病人家，才能累積13個小時？

白卡是最強的吸票工具，護工與病人的利益都牽扯其中。但試問，如果議員是拿白卡的病人或家屬，會怎麼做？當然，相信有愛心的護工、有正義感的議員仍居多數，而不是濫用資源、拿福利 換選票。