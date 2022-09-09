3年了 紐約市公校終全面返校上課 「興奮」

公校開學日，奶奶到學校接送孫女。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市公校8日開學，90萬名學生迎來新學期，也是疫情 三年以來全市學校全面恢復線下授課，孩子們興奮，家長則希望隨著疫情減緩，教學能回到常態，彌補學生落後的課業，呼籲學校做好消毒工作，保障校園安全。

儘管市教育局 已鬆綁口罩 、檢測等絕大部分防疫規定，且確診病例正在下降，法拉盛第20小學當日多數華童仍戴口罩，外族裔則相對較少。女兒讀二年級的袁女士表示，她暑假帶女兒打了兩針新冠疫苗，保證更安全地返校，也要求她戴口罩，並督促學校定期消毒門把手、開關、桌子等。

日落公園169小學，開學日一早便擠滿學生和家長。(記者顏潔恩╱攝影)

雖然去年已經恢復線下教學，但擔心疫情，且不滿意網課的效果，袁女士選擇向市教育局申請在家自學(home schooling)，由家長自行教導，但這一年女兒甚少與同齡人玩樂交流，「她很興奮終於開學」，返校可以增進孩子在疫情中缺失的社交能力。許多華人家長也表示，終於鬆了一口氣，不用再整日照顧與擔憂孩子，希望新學期能恢復常態，彌補學生落下的課業。

布碌崙(布魯克林)日落公園華人眾多的169小學，一早已聚集上百家長和學生，由於學生還不確定班級位置，校門前排起長龍，老師高舉用中文書寫的地圖，讓各年級學生從不同入口進入，到指定地點報到。大部分華人家長與孩童都戴著口罩，同學相見興奮地打招呼，很多家長也拿起手機替孩子記錄這值得回憶的一天。

送孩子上學的華人家長。(記者顏潔恩/攝影)

送兩名三年級孫女來上學的林蕙茹表示，暑假雖也有出門，但較常待在家裡，返校後出門的機會變多，很開心；經過長期「訓練」，孩子們都有很強的防疫意識，在教室也會聽話戴口罩，加上疫情減緩，不會再像過去那樣擔心。

兒子讀四年級的陳女士說，暑假參加夏令營，孩子更喜歡外出學習，對於返校態度積極；唯一讓她擔憂的是學校長期師資不足、班級擁擠，她與許多家長都曾向校方反映，希望有更多教育預算。