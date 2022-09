挺台入聯17日大遊行

(主辦單位提供)

由大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會共同舉辦,定於17日(周六)在曼哈頓舉行支持台灣加入聯合國 的請願大遊行 (UN for Taiwan)。下午1時半將先在位於42街與12大道的中共駐紐約總領事館前集合,宣達遊行訴求,接著一路遊行到終點聯合廣場(Union Square Park),3時半至4時半並有演說活動。

主辦單位表示,美國眾議院院長裴洛西 的訪台之旅,成為各國媒體關注焦點,把台灣的能見度推上新的國際高度,也是美台關係新的里程碑。這不但是台灣政府致力實質外交的成果,也奠基於台美人組織FAPA(Formosan Association for Public Affairs)與美國國會溝通與遊說的基石 ,彰顯美台民間交流以Taiwanese American Association of New York、Keep Taiwan Free、UN for Taiwan等組織為首,默默耕耘的影響力 。