挺台入聯17日大遊行
由大紐約區台灣人社團聯合會、大紐約區台灣同鄉會共同舉辦，定於17日(周六)在曼哈頓舉行支持台灣加入聯合國的請願大遊行(UN for Taiwan)。下午1時半將先在位於42街與12大道的中共駐紐約總領事館前集合，宣達遊行訴求，接著一路遊行到終點聯合廣場(Union Square Park)，3時半至4時半並有演說活動。
主辦單位表示，美國眾議院院長裴洛西的訪台之旅，成為各國媒體關注焦點，把台灣的能見度推上新的國際高度，也是美台關係新的里程碑。這不但是台灣政府致力實質外交的成果，也奠基於台美人組織FAPA(Formosan Association for Public Affairs)與美國國會溝通與遊說的基石 ，彰顯美台民間交流以Taiwanese American Association of New York、Keep Taiwan Free、UN for Taiwan等組織為首，默默耕耘的影響力 。
台灣長期籠罩在中國解放軍侵略的陰影下，必須時時刻刻大聲疾呼：讓台灣加入聯合國，才能真正守護和平與民主。台灣除持續推動國防並發展更多元的貿易合作關係，也應加緊腳步，在美台關係升溫的此刻，引起關注、推進外交，讓台灣加入聯合國的訴求更被重視。活動臉書、推特、IG帳號：@KeepTaiwanFree。
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