法拉盛10日中秋遊行 放煙火送燈籠

法拉盛發展中心將於10日舉辦中秋遊行與慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 發展中心7日宣布，將於10日(周六)舉辦第22屆中秋節遊行 ，同時慶祝法拉盛建鎮377年，當晚還將施放煙火並為民眾發放8000個設計師製作的創意燈籠助興。

中心負責人傅鶴鳴介紹，遊行隊伍將於下午5時從與38大道交口的緬街出發，隊伍包含法蘭西斯路易斯高中軍訓隊，以及來自哥倫比亞、墨西哥 、多明尼加、千里達(Trinidad)等各族裔的隊伍，一路向南直至與艾德大道(Elder Ave.)交口的緬街，下午5時半，隊伍將在在寇登街(Colden St.)和艾德大道交口進行特色歌舞表演。

活動還有風箏放飛、月餅競吃以及煙火施放。風箏放飛活動，將於當日3時至7時，在法拉盛凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)近寇登街交艾德大道進行，6時半開始的吃月餅比賽，參賽名額為遊行隊伍成員及活動方員工。煙火將於晚上8時在凱辛納走廊公園施放。

今年活動的贊助方麥當勞，準備8000個免費創意燈籠，由知名時裝設計師Joseph Altuzarra設計，民眾可在當日下午3時至晚上8時在凱辛納走廊公園近寇登街交艾德大道處領取。活動詳情可電(917)375-7740或電郵[email protected]。