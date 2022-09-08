華美人文學會 9日線上講座趙孟頫

爲紀念趙孟頫逝世700年，華美人文學會美東時間9月9日晚8時至9時半特邀本會共同主席汪班先生以《元人冠冕--趙孟頫》為題，介紹趙孟頫詩書畫印四絕曠世才華。歡迎有興趣人士參加聆聽。

趙孟頫（1254—1322），字子昂，號松雪，松雪道人，又號水精宮道人、鷗波，中年曾作孟俯。漢族，吳興（今浙江湖州）人。為南宋末，元代著名書法 家、畫家、詩人，被稱作「元人冠冕」。

趙孟頫博學多才，文學藝術開創一代風氣，與歐陽詢、顏真卿、柳公權並稱「楷書四大家」，是宋太祖趙匡胤的第11世孫、秦王趙德芳的嫡派子孫。入元，至大三年（1310），趙孟頫為元皇太子愛育黎拔力八達對其愛慕有加，延祐三年（1316），官居一品，名滿天下。身爲南宋遺逸而出仕元朝異族，對此，史書上留下諸多爭議。「薄其人遂薄其書」，貶低趙孟頫的書風，以及其文化方面各項偉大成就與影響。

趙孟頫能詩善文，工書法，精繪藝，擅金石，通律呂，解鑑賞。特別於書法與繪畫，成就最高，開創元代新畫風。始自五歲，趙孟頫啓蒙習書，幾無間日，直至臨終猶觀書作字，可謂對書法情有獨鐘。善篆、隸、真、行、草書，無不超絕無倫，尤以楷、行書，直追晉代二王，著稱於世。其書風雅麗、秀逸，結體嚴整、筆法圓熟、世稱「趙體」，對明清民國及現代書法影響至深至遠。

趙孟頫傳世著作甚多，代表作有《尚書注》、《松雪齋文集》12卷等。

汪班，江蘇灌雲人，台灣淡江文理學院外文系學士，美國西東大學（Seton Hall University）文學碩士。自1969年先後執教於哥倫比亞大學、紐約大學、佩斯大學、紐約市 立大學、聯合國、華美協進社等校，講授中國古典文學、戲劇、美術、語文等課程，包括詩經、楚辭、漢樂府、唐宋詩詞、元曲、明崑曲、小說 《金瓶梅》與 《紅樓夢》、中國文人畫、崑曲、京劇以及書法等古典文化專題。歷年應邀於美國著名大學與文化藝術機構作有關中國文學、戲劇、繪畫、書法等專題講座數十次。

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