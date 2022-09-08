紐約幼獅青少年管弦樂團 徵新人
紐約幼獅青少年管弦樂團2022至2023年度新團員甄試，訂於17日(周六)下午1至5時在皇后區貝賽MS158初中舉行 。歡迎具備樂器經驗，學過小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等10至18歲學生報名預約。
獲選團員每周六下午1至4時在MS 158初中練習，地址：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。詳情請電:：(347)306-2511張俊生，或(917)912-8288方秀蓉，網址: www.youthorchestra.com， 電郵: [email protected]。
該樂團每年舉辦大型演出，如聖誕音樂會、才藝演奏會、林肯中心音樂會等。今年聖誕音樂會定於12月18日下午4時於皇后區卡多索高中舉行。
紐約幼獅青少年管弦樂團為501(c)(3)團體, 由團員家長社區人士以及紐約市文化事務局、紐約市議會、市議員黃敏儀及JP Morgan Chase銀行、紐約第一銀行等提供獎助基金；並獲The Oasis Foundation、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心支持。
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