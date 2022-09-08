紐約幼獅青少年管弦樂團 徵新人

紐約幼獅青少年管弦樂團。(樂團提供)

紐約幼獅青少年管弦樂團2022至2023年度新團員甄試，訂於17日(周六)下午1至5時在皇后區 貝賽MS158初中舉行 。歡迎具備樂器經驗，學過小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等10至18歲學生報名預約。

獲選團員每周六下午1至4時在MS 158初中練習，地址：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。詳情請電:：(347)306-2511張俊生，或(917)912-8288方秀蓉，網址: www.youthorchestra.com， 電郵: [email protected]。

該樂團每年舉辦大型演出，如聖誕音樂會、才藝演奏會、林肯中心音樂會等。今年聖誕音樂會定於12月18日下午4時於皇后區卡多索高中舉行。