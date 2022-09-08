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紐約親子互助會 表揚30青少年義工

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約親子互助會表彰暑期服務時間最長的30名青少年義工。(親子互助會提供)
紐約親子互助會表彰暑期服務時間最長的30名青少年義工。(親子互助會提供)

紐約親子互助會7日在布碌崙(布魯克林)舉行暑期活動感謝會，並表彰工作時間排在前30名的青少年義工。今年7、8月，互助會共動員700多名華裔社區青少年當義工，清掃公園和街道，還組織多種活動，服務社區，自我充實。

感謝會在戴克高地的聖喬治社區中心(St.George Community Center)舉行。親子互助會負責人黃妮可說，今年暑期，共有720個家庭參加各種公益活動，717名12至19歲的青少年義工，共撿拾4720袋垃圾，掃3000多袋樹葉，服務時間近1萬1700小時。

在埃里克森公園(Leif Ericson Park)和日落公園清理落葉和垃圾，在8大道清除垃圾，是親子互助會的傳統項目，暑期幾乎每天都安排數十名義工幫助保持公園和街道的清潔衛生。互助會還安排大哥哥大姐姐帶領到紐約市各博物館參觀，這個項目名為「夏之趣」。暑期另一個活動「中國之旅」，每周組織華裔學生學習中文，了解中華文化，學做中國菜的親子活動，還在公園安排學習舞蹈、手工、棋類，名為「超越夏天」。

黃妮可說，互助會的一個秘訣就是讓中學生帶領年幼者，充分發揮青少年互助；或讓家長一起參加孩子的活動，增進親子的感情。開學之際，也希望做義工的經歷能使他們對社會有更多了解。

紐約親子互助會暑期組織青少年義工舉辦多種活動。(親子互助會提供)
紐約親子互助會暑期組織青少年義工舉辦多種活動。(親子互助會提供)
紐約親子互助會青少年義工暑期在8大道清掃垃圾。(親子互助會提供)
紐約親子互助會青少年義工暑期在8大道清掃垃圾。(親子互助會提供)

親子 華裔 日落公園

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