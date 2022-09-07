槍指華男 3嫌搶奪手機、鑰匙還砸車

案發地點。(取自谷歌地圖)

法拉盛 深夜街頭，近日發生一起搶劫及損毀財物事件，三位歹徒疑因路怒與一28歲的華人車主衝突，持槍奪走他的手機 、鑰匙，並砸壞他的汽車，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警，4日(周日)晚11時5分左右，在法拉盛Frame Place交三福大道(Sanford Ave.)路口，三位男子與一駕駛著車型為2020年Range Rover的28歲華男發生衝突，疑因路怒引起，其中一男嫌犯為亞裔 ，身穿黑色運動衫，持一把黑色槍枝，奪走受害人的手機與車鑰匙，並把它們扔在一旁，另一男嫌也是亞裔，他走到車後，用不明物體打破車後的玻璃以及靠近司機一側的後車窗玻璃，隨後，三名歹徒開著一輛黑色的奔馳轎車延三福大道朝南逃逸。

警方6日表示，受害人未受傷，事後撿回了他的手機與車鑰匙，案件仍在調查中，嫌犯截至6日仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。