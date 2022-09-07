紐約市強力執法 勞工節長周末「僅15人遭槍擊」

勞工節長周末大型慶典節日安保嚴密，亞當斯肯定市警的努力。(市長辦公室)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)6日在市警總局召開記者會稱，在市警、當地神職人員和暴力干預者的通力合作下，今年的西印度大遊行 (J'Ouvert festival and West Indian Day Parade)成為有史以來最安全的大型慶典活動之一，勞工 節長周末全市僅15人遭槍擊 ，相比去年的「血腥周末」大幅好轉。

警方稱，周六有三人遭槍擊，周日有五人，周一有七人；僅5日早一起發生在布碌崙(布魯克林)羊頭灣的槍擊案造成死亡；而這比去年同期數據下降48%，2021年的勞工節長周末，發生20起槍擊案，29人受傷。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，遊行當天時警方查獲40輛非法沙灘車和兩把手槍，至少一人在遊行路線入口處被逮捕。

「這是市警建立犯罪數據系統CompStat以來， 看到的第三個最好的勞工節周末」她沒有透露在周末的慶祝活動中有多少人被捕。

市警巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，他仍記得2001的西印度大遊行，自己以巡官的身分執勤，「不斷的接著出警任務，槍擊、捅人，一起接著一起。但今年，各單位通力合作，確保所有參與者的安全。」

布碌崙(布魯克林)南區勤務指揮官、副警司肯珀(Michael Kemper)表示，每名被派到遊行的警員都接受關於這個節日及其意義的特別訓練，他們在社區和神職人員、領袖以及民選官員對話，以便參與觀察。

今年以來，全市槍擊案減少12%，截至目前有945起槍擊案，而去年此時則為1077起；除此之外，兇殺案發生290起，比去年同期的331起下降12%。但搶劫和攻擊案今年分別增加了39%和18%。