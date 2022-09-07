搶匪橫行 法拉盛近期幾乎每天一案

亞裔男子在街頭遭持槍搶劫案發地點。(取自谷歌地圖)

法拉盛 近日一亞裔 男子在街頭遭持槍搶劫，所幸無受傷及財物損失，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據警方，企圖搶劫案發生在8月26日(周五)清晨4時45分左右，在法拉盛寇登街(Colden St.)交45大道路口的一個角落，59歲的亞裔男子朝南步行時，被一黑色電動滑板車(E-scooter)尾隨，歹徒持槍威脅受害人，要求他交出隨身財物，之後沿寇登街朝南逃逸。

根據市警最新數據，包括法拉盛在內的109分局轄區，近來搶劫案件激增，8月22日至28日之間，轄區共發生13起劫案，比去年同期的兩起增五倍%，在最近28天內，轄區共發生25起劫案，幾乎每天發生一起，比去年同期的八起增加212%。

此外，增加尤為顯著的是財物損失金額在1000元以上或偷竊槍枝、信用卡等的重竊案件(Grand Larceny)，在8月22日至8月28日之間，轄區共發生29起重竊案，比去年同期的13起增加123%，且今年截至8月28日，法拉盛已發生970起重竊案件，比去年全年的441起增加120%。

警方表示，該名持槍搶劫的嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。