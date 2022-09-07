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紐約客談／治安不靖 華社頻設巡邏隊

紐約客談

民防組織「守護天使」(Guardian Angels)8月底在布碌崙(布魯克林)8大道成立民間巡邏隊，從當地招募人員，目前已啟動巡邏；7月底，羊頭灣亞裔團體與猶太社區巡邏隊Shomrim座談，吸取經驗，籌組「亞裔社區守望隊」；8月初，班森賀社區籌備建立「班森賀巡邏隊」，據悉，目前已有20名志願者報名。設立民安隊和巡邏隊頗有風起雲湧之勢。

紐約治安敗壞，仇亞案件多發顯然是建立社區巡邏隊最主要的原因。就班森賀而言，新冠疫情以來，到華人商店小偷小摸，任意拿東西的現象愈演愈烈，商家苦不堪言，商店夜間遭盜竊也時有發生，更重要的是，就算報了警，警察及時趕到，也無法制止這些盜竊行為一再發生，而且也很難將小偷告上法庭，萬般無奈，商家只好選擇把主動權握在自己手裡，選擇鄰里自助的方式維護治安。

仇亞事件頻發是建立巡邏隊的另一主要原因，當一個族裔受到外族裔的仇恨攻擊時，民眾團結一心，自建組織維持治安可以理解。正因如此，布碌崙華社要向猶太社區巡邏隊學習處理仇視攻擊的經驗。

不過，因為民安隊和巡邏隊有輔助執法的職責，建立這種組織是非常嚴肅的事，從隊員的挑選到設備的購置，再到人員培訓，每件事都需認真對待。稍有不慎，這樣的組織就會失去社區的信任，甚至給社區治安起反作用。必須抱著對社區高度負責的態度，從隊伍建立之初就努力制定好規章制度，才有希望獲得成功。民安隊也好，巡邏隊也好，不僅要幫助執法，更重要的是在居民和執法部門之間建立起一座溝通和信任的橋粱。

亞裔 布碌崙 猶太

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