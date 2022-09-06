劉志斌接掌第三屆 廣東僑胞總會主席

劉志斌(右一)當選美國廣東僑胞聯合總會新任主席。(美國廣東僑胞聯合總會)

美國廣東僑胞聯合總會近日舉行換屆選舉，第一副主席和秘書長劉志斌被推選為主席，成為該會的第三屆主席。

美國廣東僑胞聯合總會秘書處月前發出換屆選舉的通知，呼籲符合資格的會員通過自薦或推薦的方式，報名參加競選第三屆主席。8月31日，報名截止，除當時的主席鄧文生自動競選連任外，副主席兼秘書長劉志斌獲多人推薦，報名參加競選。

9月1日，鄧文生經過慎重考慮，宣布放棄競選連任，退位讓賢，為一直以來的好搭檔劉志斌加持。4日，總會召開全體會員大會，對新一屆主席唯一候選人劉志斌進行投票 表決。最後，一致同意劉志斌擔任美國廣東僑胞聯合總會第三屆主席。這次全體會員大會由總顧問甄錦榮主持，秩序良好。

總會總理林建中度假在外，聞訊後當即表示捐助5000元，用於總會新一屆領導的就職典禮。林建中說，換屆選舉是總會的頭等大事，他支持新當選的領導班子。他認為，鄧文生主席與劉志斌秘書長的呼聲最高，現在劉志斌當選，是順理成章的事，希望兩人精誠合作，讓總會保持安定團結，興旺發達。

美國廣東僑胞聯合總會成立於2016年，秉持以僑為本、愛國愛鄉、造福社區的宗旨，致力於建立一個僑胞聯誼和交流信息的平台，推動美中文化交流和經濟發展，鼓勵華人 參政議政，助力華人下一代融入美國主流社會，維護美國華人權益。