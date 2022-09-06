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鄭永佳訪戴克高地 當選將嚴懲仇亞

記者顏潔恩／紐約報導
第49選區州眾議員共和黨候選人鄭永佳，至老人中心拜票。(記者顏潔恩╱攝影)
第49選區州眾議員共和黨候選人鄭永佳，至老人中心拜票。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)第49選區州眾議員共和黨候選人鄭永佳，日前至戴克高地的怡康老人中心拜票，爭取華人選民的支持；鄭永佳表示，針對亞裔仇恨犯罪激增，特別是長者更成為目標，而民主黨的激進政策進一步加劇問題，若當選將採取嚴厲的應對措施。

鄭永佳今年普選將挑戰在位30多年的資深州眾議員白彼得(Peter Abbate)，其多年的活躍積累不少人脈，與華社交情也不錯，對鄭永佳而言會是一場硬戰。

鄭永佳說，該選區華裔選民人口占多數，只要選民積極投票，一定會對選舉結果帶來重要影響；他對華人長者指出，州府通過的保釋法案改革，是造成紐約州、紐約市治安敗壞的主要原因，新冠疫情後亞裔頻繁成為欺壓目標，特別是手無寸鐵的長者，更容易面臨性命威脅。

「很多問題都是由民主黨的激進政策間接造成」，他表示，當選後將與共和黨民選官員合作，全力推動適當的修正，並對犯罪者採取嚴厲的措施，保衛市民的安全。

鄭永佳的父母來自廣州和香港，他曾在美國海軍服役20多年，軍旅生涯對他產生巨大影響，也因而萌生競選公職的念頭，2016年和2018年曾參加過州眾議員和州參議員選舉。

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