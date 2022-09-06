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理念不同 羅斯拒勞工家庭黨支持

記者胡聲橋／紐約報導
羅斯(發言者)攜家人參加第11選區國會眾議員競選活動。(取自羅斯推特)
羅斯(發言者)攜家人參加第11選區國會眾議員競選活動。(取自羅斯推特)

國會第11選區民主黨候選人羅斯(Max Rose)近日宣布，他不會接受左傾的勞工家庭黨(Working Families Party)支持，在11月的普選代表該黨立場參選。

羅斯解釋，因為他反對削減警察經費，且相信兩黨制仍是美國政府治理的最佳模式，他與勞工家庭黨並不是各方面都契合。

羅斯在8月23日的初選，輕鬆擊敗對手迪芭蘿(Brittany Ramos DeBarros)，在經歷選區重畫的第11國會選區獲得75%的選票。

受勞工家庭黨支持的迪芭蘿本可以作為第三黨候選人進入普選，但該黨最後將迪芭蘿從選票上除名。這意味著羅斯除了作為民主黨的正式提名人之外，本可獲得勞工家庭黨的支持，在選票上同時代表該黨競選，這樣做可能為他帶來更多選票。

羅斯曾在2018年的競選中，代表勞工家庭黨的立場參選，但這次有所不同，他的算計應是，如果與反對警察，支持保釋改革的黨派合作，在一個相對溫和保守的選區內，對他來說弊大於利。

鑑於美國最高法院有爭議的決定，比如推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例，民主黨人希望粉碎共和黨奪回國會眾議院控制權的希望。

羅斯曾是國會第11選區眾議員，兩年前，他被該選區現任眾議員，共和黨的瑪麗奧(Nicole Malliotakis)挑落馬下，此番捲土重來，羅斯意欲一決勝負。

不過，羅斯目前在該選區獲勝的可能性較弱。2020年大選，前總統川普在這個選區獲得53.8%選票，拜登的得票率為46.2%。

勞工 民主黨 警察

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