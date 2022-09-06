史島聖若望大學 改建川普紀念圖書館？

聖若望大學史泰登島分校計畫於2024年關閉。(取自谷歌地圖)

聖若望大學(St. John's University)史泰登島分校因學生人數逐年減少，計畫於2024年關閉，部分民選官員認為校園應繼續為教育 所用，但兩名律師日前提出改建成前總統川普圖書館 及紀念館；他們致信給川普表示，史島與其家族有很深的聯繫，建成後也將為史島促進旅遊業發展，是個雙贏機會。

消息指，位於Grymes Hill的聖若望大學分校將在2024年春季後關閉，往後校園空間如何使用還未決定，當地民選官員希望能以社區利益為主，最好與教育用途相關。

曾就實施疫苗強制令而向市府提出侵權訴訟的兩名史島律師馮特(Mark Fonte)、葛羅米諾(Louis Gelormino)得知後，近日致信川普，呼籲考慮將總統圖書館及紀念館建立在該址；兩人都是該校的校友，並擔任客座教授，在信中提到該校擁有「美麗的基礎設施、整齊的草坪以及很多停車位」，且地理位置優越，方便搭乘史島渡輪，對川普來說是絕佳的選擇。

他們指出，川普的父親早年進軍房地產業，首個投資地點就是位於島上新港(New Dorp)的兩棟建築樓Grymes Hill、以及Tysens Park Apartments；並強調島上川粉對川普的支持，至今仍有標語和國旗插在屋外，「總統圖書館的聲望，將提升史島在國內外的知名度，帶來經濟刺激，你的成就也會得到永恆的保留。」

史島是全市五大區有最多川粉的區域，2016年、2020年選舉，都獲得當地超半數選民的支持，但儘管如此，超過40%投反對票的選民，預計會對該建議感到反感；對此，兩人表示，「這是個雙贏機會，對史島會帶來發展，完全看不到弊端。」

聖若望大學發言人Brian Browne未正面回應，僅重申正忙於籌備2022年秋季新學年事宜，確保學生獲得優質教育，並確保低年級生在2024年後順利轉移至皇后區校區上課。