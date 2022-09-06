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川普站台李修頓 單場募得150萬

記者和釗宇╱紐約報導
川普高調為共和黨候選人李修頓助選；圖為李修頓2018年造訪白宮。(李修頓辦公室提供)
川普高調為共和黨候選人李修頓助選；圖為李修頓2018年造訪白宮。(李修頓辦公室提供)

此前一直避免介入紐約州長選戰的前總統川普，4日高調為共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)助選，二人聯合舉辦籌款會為李修頓募得150萬元競選經費，但仍和霍楚相差甚遠；民主黨人士則表示，李修頓效忠川普可能起到反效果。川普和李修頓4日在新澤西州舉辦籌款會，紐約郵報報導，李修頓在會上大讚川普，「他有許多支持者和鐵桿粉絲，支持者們信任他，相信他的政策時至今日對美國來說仍然是正確的。」川普則稱讚李修頓自2014年首次擔任國會議員起就支持他，「當時他對我說，『你在紐約和我的選區內很受歡迎』，我喜歡他。」

川普表示，李修頓幫助他抵禦了兩次「彈劾騙局」，「許多瘋子反對我，李修頓則是為我發聲的人之一，請支持李修頓。」

李修頓以紐約州上一任共和黨籍州長柏德基(George Pataki)為榜樣，表示當時民調預測，柏德基在勞工節時仍然大幅落後，但選舉前一周急起直追，最後創造歷史；此前民調顯示，李修頓和霍楚的支持率相差14%，但最新民調顯示差距已經縮小到個位數4%，而且郊區選民更傾向於李修頓。

截至7月中旬的數據顯示，李修頓的對手州長霍楚坐擁1170萬元競選資金，目前可能已經超過3400萬元；相比之下，李修頓帳戶內僅有160萬元，川普的助力讓他的現有競選經費直接翻倍。

對此，紐約州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)表示，李修頓繼續對川普「愚忠」是在繼續押寶，「要讓川普幫他籌款上頭條，代價就是全面效忠，這是李修頓一開始就在做的事，紐約人不能承受李修頓執行危險的極右翼川普政策。」

霍楚方面則將繼續加大宣傳攻勢，預計雙方在選前都將增大廣告投入；不過，雖然李修頓有川普加持，紐約時報報導，根據共和黨州長協會(Republican Governors Association)最近幾次會議，共和黨高層仍未將紐約州列入需要投入重點資源的地區。民主黨策士申科普夫(Hank Sheinkopf)表示，李修頓全面倒向川普，料將為霍楚增加競選彈藥，吸引中間選民，「李修頓不會受益於效忠川普，紐約州是反川州、支持墮胎州，民主黨選民比共和黨多200萬；更多經費固然有用，但經費來源更加重要，尤其是打上川普烙印的經費，在目前的情況下對他毫無助益。」

川普 紐約州 共和黨

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