美國紐約中美商會慶中秋 促文化交流

美國紐約中美商會日前舉辦金秋慶功會，以藝術的方式促進美中文化交流。(記者牟蘭╱攝影)

美國紐約中美商會近日舉辦金秋慶功會，會長江錦鑫表示，鄉親熬過疫情 艱難時刻，當日特別帶來維多利亞秘密走秀的模特等走秀表演，慶祝即將到來的中秋佳節，以藝術的方式促進美中文化交流。 美國紐約中美商會日前舉辦金秋慶功會，促進美中文化交流。(主辦方提供)

江錦鑫說，美國紐約中美商會目前有超過百名會員，熬過疫情艱難時刻，選在中秋來臨之際，舉辦金秋慶典活動，邀請來維多利亞秘密走秀的模特以及法國設計師等帶來表演，促進美中文化交流；對於未來，他說，將致力於推動美中商業合作，帶領商會進入全新的階段。 美國紐約中美商會日前舉辦金秋慶功會，促進美中文化交流。(記者牟蘭╱攝影)

美國紐約中美商會創始人林敏芝表示，中美商會自2002年成立以來，迅速發展，疫情期間，商會的會長江錦鑫帶領會員為美中兩國捐贈放疫物資，去年12月向法拉盛 民眾派發免費禮物，並在法拉盛建立遊民所等議題發聲反對，在社區發揮正面作用。

州長辦公室亞太裔事務主任范小江，國會眾議員孟昭文辦公室主任李熙慶、皇后區亞裔 事務負責人袁敏益，市長特別顧問兼市長辦公室亞洲事務鄭祺蓉、市議員馬泰(Christopher Marte)、市財政局警長辦公室 (Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)，和中國駐紐約總領事館主任殷明俊及領事劉愛明等均參加當天的活動支持。