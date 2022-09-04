月餅熱量高 5招健康吃

中秋月餅近年來為了滿足不同需求，紛紛推出各種創新口味，在過節期間搭配佳餚美食 的多種誘惑下，一不小心就會體重直線上升；營養師提醒，一顆不到巴掌大的月餅熱量不容小覷，常見的蛋黃酥、油酥一顆就直逼一碗飯的熱量，在紐約華社最為常見的廣式雙黃月餅，單顆熱量更高達800大卡，民眾在過節的同時也務必要聰明進食，減輕身體負擔。

中秋節吃月餅是華人 傳統，不過想要過節又不想要發胖，營養師游雅淇提供五個不發胖的小技巧。

●月餅與家人朋友分食

製作月餅的過程需要大量的油脂，市面上很多人喜愛的豆沙蛋黃酥、鳳梨酥，約一顆雞蛋大小就有220多大卡，建議將月餅分切成小塊與親友分享，可以避免一次性吃太多，還能吃到多種口味。

●以糕餅取代部分澱粉

既然已攝取月餅，建議其他澱粉類要減少攝取；舉例來說，吃一顆50克大小的雙黃蓮蓉月餅的熱量約為219大卡，是一碗飯的80%熱量，那當日的澱粉類也應減少80%。

●搭配無糖茶飲

中秋美食及月餅油脂量、含鈉量、精製糖含量都偏高，搭配無糖茶飲增加水分攝取，既可以去油解膩，又能避免多餘水分滯留體內，促進新陳代謝；民眾還可搭配受到認證的「減少體脂形成」、「調節腸胃道」，等功能的健康食品標章的茶飲，更能進一步減輕身體負擔。

●搭配蔬菜食用

在大量吃下精緻食物後，民眾也應增加膳食纖維的攝取，調節油脂吸收、延緩血糖 上升。

●選擇低油低糖、好油好糖糕餅

購買月餅前查閱禮盒上的食品信息，了解月餅製作的材料，上等的好材料令人吃得更安心，如富含膳食纖維的五穀雜糧粉代替白麵粉、使用堅果為食餡的月餅。

游雅淇指出，紐約大部分超市所賣的月餅從海外運送，為了要延長保存期限，業者通常會添加較多的精製糖和油、減少食物的活水性，以避免腐敗及病源菌的生長；她提醒，購買時切記注意保存期限及存放方式，若月餅沒有完整密封保存的包裝，則要盡早食用完畢。