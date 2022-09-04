傳統月餅吃氣氛 改良品項拚顏值

中秋節將至，紐約華社販售的月餅從傳統到創新口味都有，民眾選擇多元。(記者顏嘉瑩╱攝影)

中秋節吃月餅是傳統，近幾年月餅不管在口味或做法上都有創新，紐約市華社的超市、街邊雜貨店，可見品項多元的老品牌或與流行口味讓顧客選購，還有在地店家改良傳統味道，讓華人 在海外也能吃到各式月餅。 業者發揮創意，以盲盒開箱吸引消費者。(記者顏潔恩╱攝影) 包裝精細的月餅盒。(記者顏潔恩╱攝影)

中秋節將至，在布碌崙 (布魯克林)8大道的商業街雜貨店內以販售傳統月餅為主，提供三、四幾款月餅讓民眾選購，如馬來西亞「海外天」、香港「雅樂」、「家好月圓」品牌的單黃白蓮蓉、雙黃白蓮蓉最為常見。 業者推出散裝月餅。(記者顏潔恩╱攝影) 8大道街邊雜貨店販售傳統月餅。(記者顏潔恩╱攝影)

榮裕雜貨店老闆娘劉女士說，這類品牌都是較為「安全的首選」，畢竟要考量當地人的消費水平，很多人也只是圖個過節氣氛，傾向於口味傳統、價錢公道的月餅。 龍寶餅屋推出17款月餅選項。(記者顏潔恩╱攝影)

廣式月餅作為市場主力，許多麵包店在節日期間也推出自家月餅，以龍寶餅屋為例，傳統口味包括有白蓮蓉、紅蓮蓉、豆沙、冬蓉、五仁、火腿、鹹蛋黃等17種；除以最普通的四個裝外，也散裝賣單個，讓想在中秋節吃月餅，又不想吃太多的顧客，也能買單個月餅感受中秋氣氛。

冰皮月餅和流心月餅，是近年受到年輕消費群體喜愛的口味，飛龍超市內銷售不同包裝的「美心冰皮」月餅，有綠豆、楊枝甘露等新穎爽口的味道，從馬來西亞、新加坡 進口的貓山王榴槤冰皮月餅也獲得不少華人的青睞；月餅製造商為增加銷量，也絞盡腦汁發揮創意，如美心推出「小小兵玩具禮盒」，將月餅藏在玩具裡，吸引孩子目光。 「朝九」甜點師改良製作口味獨特的月餅。(記者顏潔恩╱攝影) 「朝九」業者在包裝方面下苦功，從中國進口精緻的包裝袋子。(記者顏潔恩╱攝影)

年輕創業者秉持著創新的理念，讓月餅的口味、形狀走出限制，糕餅店「朝九」店主兼甜品師夢麗，幻想著五顏六色的月餅，通過一次次的試驗改良，最終推出八款顏值、味道、寓意都在線的月餅口味；她採用傳統月餅中少見的食餡如山楂、紅絲絨、蔓越莓、南瓜、可可等，綜合甜鹹酸口味，月餅形狀更是可愛多變，如「福袋滿滿」、「瑞氣祥雲」、「柿柿如意」，最讓她驕傲的作品則是香辣牛肉餡的「好事花生」。 傳統月餅。(記者顏潔恩╱攝影) 美心推出「小小兵」玩具月餅禮盒。(記者顏潔恩╱攝影)