台山美食節 宣揚家鄉味

紐約台山社團將在美食節中展示家鄉美食。(主辦方提供)

為在海外宣揚台山美食 ，並鼓勵年輕一代的在美華人培養對烹飪的興趣，布碌崙 (布魯克林)多個社團將於今(4)日在8大道 翠園酒樓舉行「學煮餸台山美食節」，現場帶來台山傳統美食烹飪演示，並提供給民眾品嚐。 紐約台山社團將在美食節中展示家鄉美食。(主辦方提供)

該美食節主題為「中華美食、四海同享」，以家鄉美食為契機，推動在海外的中華文化傳承，由十個台山社團與翠園酒家聯合舉辦；許多在美國長大的台山人對家鄉的印象越來越淡，但透過美食交流，則容易激發他們對自身文化的了解，銘記民族身分。

紐約台山聯誼會主席陳志良表示，台山有很多美食，希望與會者在活動中能品嚐到道地台山美食；該活動選在中秋前夕舉行，希望讓參與者共聚一堂，趁著美好假日敘舊聊天。

美國冲蔞同鄉總會主席麥德森則指出，當晚翠園酒家的廚師將展示烹飪技巧，現場製作台山特色菜及點心，採用最上等的食材，並帶來常見的「四九牛骨湯」、「汶村五味鵝」、「海宴牛雜」、「冲蔞三和雲吞」、「黃鱔飯」等台山料理；美食節將發揚「美食、文化、共享」三個重要理念，堅持寓教於樂結合的方針，內容以學習展示為主、分享為輔，讓各族裔民眾在歡樂輕鬆的氛圍中交流文化。

參與該活動社團，還包括台山市海外聯誼會、華僑創新創業中心、美國都斛同鄉總會、美東紐約廣海同鄉會、紐約陳氏提嶺同鄉會、美國台山四九同鄉會、以及紐約台山成務校友會聯合舉行；「台山美食節」將於4日晚6時在8大道交65街的翠園酒家舉行。