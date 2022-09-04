勞工節長周末 華埠老牌餐廳排長龍

喜運來、南華茶室、蘭州拉麵館前都站滿了候座的食客。(記者張晨╱攝影)

3日迎來勞工 節長周末首日，作為疫情 後的全國假期，全國各地的旅客如期而至；曼哈頓華埠 、小義大利以及蘇荷區更是人群熙攘，觀光、購物、一些老牌餐廳外長龍排至巷尾，當日秋高氣爽的涼爽天氣也讓人願意在戶外多做停留，享受這轉瞬即逝的初秋長假。

當日勿街、披露街(Pell St.)、擺也街(Bayard St.)等外族裔遊客成群結對，喜運來、南華茶室、蘭州拉麵館前都站滿了候座的食客；留學生張聰特意從波士頓開車到紐約「改善伙食」，他表示，上個月在社交媒體上看到自由滑雪奧運冠軍谷愛凌就在披露街外食早茶，所以特意而來。

小禮品店生意不錯，假包生意則相當興旺，並沒有受到此前市警抄檢影響；業者表示，雖然生意與從前無法相比，但也算是疫情經濟下滑後，華埠客流較大的一天。

但也有一些餐飲業者卻表示，生意自疫情後每況愈下，到現在也沒有好到哪裡；從事幾十年餐飲業的陳玉恭說，「人工、房租、水電費逐年上漲，而且人流也不如預期，現在沒有人要留在華埠開店，即使是布碌崙8大道和法拉盛的生意都比我們唐人街的好。」

華人長巴業者則表示今年勞工節與往年客人數量相差不多，但以紐約到波士頓等短程路線生意較好，反而從紐約到佛州或西維吉尼亞等較長距離的生意較差。