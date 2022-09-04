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消費力降 月餅買氣不如預期

記者顏潔恩╱紐約報導
今年中秋節受到通貨膨脹關係，業者發現整體銷售量下降。(記者顏嘉瑩╱攝影)
今年中秋節受到通貨膨脹關係，業者發現整體銷售量下降。(記者顏嘉瑩╱攝影)

中秋節是重要的華人傳統節日，而月餅更承載著對中華民族及文化銘記於心的傳統習俗和傳承，在華裔人口眾多的紐約，到處都可看到月餅販售；自新冠疫情以來的通貨膨脹，雖對月餅的價格影響不大，但因民眾消費能力降低，業者指月餅銷量大不如從前。

位於布碌崙(布魯克林)的飛龍超市，提供各種檔次的月餅選項，從十幾塊錢至80多塊不等，盡力符合各個客群的需求；該超市多月前就從亞洲訂購月餅，每一家有四、五種口味，共有至少20個品牌的月餅供選擇，放眼望去琳瑯滿目都是包裝精緻的月餅盒。

超市雜貨部負責人強叔表示，受到航運延遲影響，今年進貨較少，不過銷售量也較往年少；他表示，受到通貨膨脹，民眾開始減少購買非必要品，另年輕一代族群在過節也很少吃月餅，也是造成銷售量減少的原因之一；「不過月餅對老人家意義深重，很多人會買來當伴手禮送給長者」。

「舊街場」販售進口自馬來西亞的「貓山王冰皮月餅」，以及東南亞盛產的班蘭葉為原料的「翡翠玉環」月餅，店員表示，今年月餅並沒有受到通貨膨脹的影響，價格與從前相差無幾；該店員說，銷量不佳可能是離中秋節還有約一周時間，預估在中秋節前還有一波購買潮。

華裕雜貨店老闆娘林女士指，月餅跟去年價錢最多也只差一、兩塊錢，考慮到通膨下整體購買力下降，她也不敢跟廠商拿太多貨。

每年都會向民眾派送月餅的美國亞裔社團聯會總會會長陳善莊說，由於進貨原料、運輸費用上漲，造成月餅的價格也有所提高；以福州月餅為例，他以優惠價進貨，每個月餅的價格還是上漲2元，變成6元，儘管進貨開支較往年多3000元，但還是希望延續傳統送禮的習俗。

通貨膨脹 東南亞 亞裔

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