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德州無證客不來大學點該去哪？市議員：我會送康州

記者牟蘭／紐約即時報導
皇后區大學點的尚點酒店。(記者牟蘭／攝影)
皇后區大學點的尚點酒店。(記者牟蘭／攝影)

市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)日前爆出，華裔聚集的大學點酒店將接受來自美墨邊境無證客，引起社區不滿，市府因酒店的合同問題喊停；對於無證客的去向，帕拉迪諾指，若她為市長，會送這些抵達紐約市的無證客到康州的格林威治(Greenwich)。

市府的最新數據顯示，從美墨邊境城市德州、亞利桑納州等地被送至紐約市的無證移民數量已突破7600人，全市的遊民所目前只有19個房間可使用，遠不能收容所有的遊民；市府原本計畫使用位於大學點20大道的尚點酒店(Hotel De Point)的115間住房，但被帕拉迪諾爆出後，被當局喊停。

該酒店位於20大道交127街的商業廣場；疫情前，商業廣場中有不少華人商家，疫情爆發後，部分商戶已結業，只剩一家海鮮店、自助餐店與KTV以及教育中心等仍繼續營業，均不知情市府對該酒店的計畫，擔憂無證客入住後，與居民搶有限的學校等資源。

帕拉迪諾指，她向主管設計建設局局長的第一副市長格里羅(Lorraine Grillo)告知大學點不適合接納這些無證客後，市府撤銷了此次收容所的選址；她說，大學點居民的收入偏低，多數民眾需要公共援助，「這裡是公共交通沙漠，我們的學校接受不了這些學生，犯罪率也居高不下」。

對於美墨邊境的無證客湧入紐約市，帕拉迪諾說，若她是市長將拒絕接受這些無證客在紐約市下車，要求把他們送往其他州，「從某種意義上說，我們應該說不，但市府什麼也沒做，應該把他們送到康州去」。

帕拉迪諾說，她願意在自己選區的「合適」地區接受無證客，但拒絕回應哪些區符合接納無證客的要求。

市長辦公室發言人萊維(Fabien Levy)表示，市府因大學點的尚點酒店合同問題放棄這一選址，並未提及與帕拉迪諾抗議有關，「我們沒有選用尚點酒店因為酒店與房東的合同出現問題，並非因為其他因素」。

無證客 美墨邊境 大學點

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