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紐約客談／書店去哪了，還回來嗎？

紐約客談

在不時有書店關閉的紐約，布碌崙(布魯克林)的一家小獨立書店，卻宣布要在今年秋天開設一家分店，讓人投去驚異和欣喜的目光，在閱讀線上電子化的同時，小書店應如何生存並發展壯大？

位於布碌崙卵石丘(Cobble Hill)的小書店名為「書是魔術」(Books Are Magic)，是五年前由作家史超伯(Emma Straub)和她丈夫共同建立的。書店的特色是陳列和出售當地作者的書籍，他們邀請布碌崙和紐約市其他區的作者，到他們店裡朗讀書籍、簽名售書，還通過社群媒體把喜歡圖書的人聚集到一起，共同交流探討。

很快這個小書店就火了起來，成了網紅書店，甚至被列入了旅遊目的地。隨著需求的增加，店主人決定在鄰近的布碌崙高地(Brooklyn Heights)開設一家分店。

紐約的華人社區，以法拉盛為例，在本世紀頭十年曾擁有三家中文書店：世界書局、中華書局和新華書店。它們曾經為許多華語新移民提供心靈的慰藉，安撫思鄉的情緒。但隨著時間的流逝和商業大潮的湧動，這三家書店都離開了法拉盛。以前有人曾經專門到這三家書店去購買筆墨紙硯，現在卻不知道要到哪裡才能買到。法拉盛有華語世界不同風味的飯館，但卻難以找到出售筆墨紙硯的商家。有人感歎，法拉盛之大，難道就容不下一家小書店嗎？

誠然，互聯網的興起，電子書的歐興，以及網購的異軍突起，對書店構成了一個又一個巨大的威脅，書店生存不易是客觀現實。但書店作為交流精神和思想的場所卻不應該、也不可能消失。書籍可以被忽視，卻無法被忘卻。開書店需要有經營者獨到的眼光，更需要有人扶持。

（紐約客談，每周二至周六見報）

書店 布碌崙 法拉盛

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