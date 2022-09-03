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護理工抗議三天 工會仍拒回應

記者張晨／紐約報導
與會華人護理員手舉中文標語，抗議工會的不回應態度。(記者張晨／攝影)
與會華人護理員手舉中文標語，抗議工會的不回應態度。(記者張晨／攝影)

數十名華裔護理工從8月31日開始，連續三天在曼哈頓中城1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)前靜坐示威，要求工會告知護理工可獲補償金額；2日為最後一天，但工會仍拒絕給出回應；與會者表示，將在6日的市議會公聽上抗爭到底。1199SEIU工會於今年2月獲法院仲裁，42家護理機構將共同建立一個3000萬元的特別工資基金，以補償現任和前任護理員的工資和工時索賠；1199SEIU要求工人簽署仲裁協議申索表，以接收「未知數額的」賠償。

在連續三天的時間內，集會者要求工會主席George Gresham出面解釋，明確告知護理工在簽了申索表，將可獲得多少賠償；另外也要公開支持由市議員馬泰(Christopher Marte)領頭提出的廢除24小時工作制(Intro. 175)提案，內容包括禁止對家庭護理工的剝削、禁止雇主要求紐約市的家庭護理工24小時工作，另也要求雇主實行輪班制，每天兩班、每班12小時，且一周內工作不可超過50小時等。

與會者大多為華裔長者，中年移民到美國，做護理工是能增加收入的不多方式之一；在受訪的人中，他們拿著13小時工資做著24小時的看護，每周至少上班三天。

吳鶯芳(左)為討薪連續三天參與靜坐。(記者張晨／攝影)
吳鶯芳(左)為討薪連續三天參與靜坐。(記者張晨／攝影)

護理工吳鶯芳表示，「三天的時間我們沒有得到任何答案」；她每天下班都會從華埠來到這裡，支持同行、也為自己討一份公道；她說，自己2017年開始做護理工，大部分為超高齡且不能自理的老人，夜間每喊必到，幫助翻身、清理污穢物，讓她的身體也大不如前。

護理員工指責工會和雇主沆瀣一氣，多年來拿捏住「移民需要掙錢養家」的無奈，態度一直是「你不幹有的是人幹」，且一直在打電話遊說各方不要支持市議會的廢除24小時工時提案。

非營利組織Women Against Racist Violence的代表陸凱茜表示，該組織有許多年輕一輩，這種剝削少數族裔婦女的行為應該被主流社會看見，「因為明天就有可能以不同方式發生在我們身上。」

門外靜坐示威者與警察對峙。(記者張晨／攝影)
門外靜坐示威者與警察對峙。(記者張晨／攝影)

華裔 移民 華埠

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